月燒7.4萬爽住高檔養老院 退休老師因1事嚇呆急打包落跑

高級養老公寓服務佳，花費也高。示意圖。（歐新社）

〔財經頻道／綜合報導〕許多人退休後，喜歡串門子聊天，甚至窺探隱私，造成他人困擾。日本1位退休老師擁2180萬日圓退休金（約台幣436萬）。妻子過世後賣掉住家，手上現金逾6000萬日圓（約台幣1200萬），決定每月花37萬日圓（約台幣7.4萬）住進高級養老公寓，原以為可以悠哉過晚年，沒想到鄰居竟問他：「老師的退休金很高吧？所以你才能住進這種地方」，讓他很尷尬，加上不少住戶是醫生、創業家，經常談論投資，讓他更焦慮，最後住了3個月就搬離，改住較便宜的養老院，身心都輕鬆多了。

日媒《The Gold Online》報導退休住進高級養老院面臨的壓力。坂井俊夫（化名，72歲）曾是東京一所公立國中的教師，教齡超過40年。他的退休金為2180萬日圓，妻子過世後，孩子們搬了出去，他又以4280萬日圓（約台幣856萬）的價格賣掉公寓，還剩下6000萬日元以上的現金，他想「現在我可以無憂無慮地生活了。」

他選擇一家每月花費37萬日圓的豪華養老院。養老院的休息室如同飯店一般，每天早上都有廚師精心準備餐點。他與工作人員交談十分愉快，一切似乎都很順利。

然而，入住大約3個月後，坂井坦言發生很不愉快的事，原因是某天在電梯裡遇到鄰居住戶，對方突然說：「老師的退休金很高吧？所以你才能住進這種地方，對吧？」

乍一看，這似乎是閒聊。但對坂井來說，並非如此，他覺得人生都被金錢定義了，內心很不安。即使是在餐廳和人聊天，也感覺別人好像在探詢他的背景，讓坂井很焦慮。加上有些住戶是醫生，還有一些是創業家，聊天的時候，他們總是談論自己住的房子、投資項目等等。坂井坦言「我開始覺得這種氛圍難以忍受了。」

此外，坂井也開始擔心生活開銷，就算手上有6000萬日圓，如果不投資，大概13年半就花光，坂井最後決定在搬離，管理費、短期搬遷的額外費用等等，加起來接近100萬日圓（約台幣20萬）。他說，「我可能損失錢，但心裡輕鬆多了。」

之後，坂井選擇了一家每月費用12萬日圓（約台幣2.4萬）的養老院，提供輔助生活服務。工作人員會在需要的時候溫和地和他交談，不會過度干涉。

報導強調，即便擁有豪華的設施，退休生活取決於你是否能在那裡「自由呼吸，做自己」，心理及與財務考量同樣重要。

