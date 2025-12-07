機師出身的華航董事長！高星潢：經營企業如開一架更大飛機

華航董事長高星潢指出，經營企業如同開一架更大的飛機。（記者王憶紅攝）

〔記者王憶紅／台北報導〕華航開航美國鳳凰城航線，華航董事長高星潢也重返美國飛行學校UND Aerospace母校，高星潢創下國內航空界首位從基層空服員、飛行員做起、當上董事長案例，讓鳳凰城UND Aerospace 飛行學校CEO Chuck Pineo稱讚他是UND的驕傲。高星潢認為飛行員的歷練，讓他在經營華航時有很大的幫助，他將經營華航視為開一架更大的飛機，員工是機組成員，他要如機長般帶領華航整個團隊，促進合作，協力達成目標。

高星潢認為，飛行員訓練中的飛安管理原則與企業經營相通，可說「一通百通」。他說，機師的訓練有主動、被動式飛安，主動式飛安就是遇到情況，例如颱風，機師要如何去處理，被動式就是如何避免將飛機置於危險情境。經營企業也如同，遇到事情，如何應變、調度人員處理，就相當於「被動式飛安」，而為擴張預先籌備資金、訂購設備則類似「主動式飛安」，強調事前規劃與準備。

另外，高星潢說，之前義大利小島發生二架747飛機相撞後，航空業推行駕駛艙內的CRM （Cockpit Resource Management，機組資源管理），強調駕駛艙內團隊合作與溝通，鼓勵副駕駛等組員勇於發言，也就是一種強調溝通、領導、決策與團隊合作的訓練系統，避免單一決策失誤，而CRM也運用在企業（Company Resource Management），而後演進為TEM（Threat and Error Management），旨在識別潛在威脅，也就是在事情演變成實際疏失前加以消弭，是較新的飛安管理方法，這也是可以應用在企業經營。

