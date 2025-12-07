離譜！3370萬個資外洩尚未查明 酷澎竟在中國招募工程師

南韓電商Coupang （酷澎）3370萬名客戶個資疑似被離職的中國員工外洩。（路透）

〔編譯盧永山／綜合報導〕南韓電商Coupang （酷澎）3370萬名客戶個資疑似被離職的中國員工外洩，引發軒然大波，離譜的是，在南韓警方還在對此案進行調查之際，Coupang被揭露正在中國當地招募員工。在尚未查明離職中國員工洩露用戶個資的目的和幕後主使者的情況下，有分析指出，Coupang此舉徹底欠缺安全意識。

南韓《朝鮮日報》報導，在中國網路求職平台「BOSS直聘」上搜尋 Coupang，能搜尋到大量招聘年薪130萬至156萬元人民幣（新台幣575萬元至690萬元）的人工智慧（AI）專家、搜尋演算法工程師、資料科學家的公告；公告稱：「截至2021年底，（該公司）僅在中國就有700多名員工，且一直在招聘技術人員。」

Coupang也在自家公司招募網站上發布了招募中國當地員工的公告，所招募的資料科學家、後端工程師、物流PM（專案管理）等將在北京或上海工作。招募公告中寫明的工作範圍包括顧客關係管理（CRM）、基於購買歷史的個人化平台建置等。這意味著要負責查看南韓客戶的購買歷史等敏感個資的工作。在3370萬客戶個資外洩事件的衝擊尚未消散之際，這相當於再次為外國員工敞開了南韓用戶個資的「大門」。

了解Coupang的中國IT行業相關人士表示：「在阿里巴巴、京東等擁有豐富電商行業經驗的技術人員在Coupang上海分公司工作，他們在與首爾總部溝通的過程中，對資料處理等平台的運營做出了巨大貢獻。」

在中國的軟體開發者之間，Coupang的開發者工作被視為低強度工作。在中國社群媒體微信上，1家外資企業的招聘帳號所發布的Coupang北京招聘公告中寫道：「神仙企業，對於想在外資企業拿高薪的同時又想『躺平』的人來說，這裡是最佳選擇。」

公告中還強調了Coupang將提供10天以上的假期，以及寬鬆的上下班打卡管理。對於習慣了殘酷的「996」（早上9點到晚上9點，每週工作6天）文化的中國軟體開發者來說，這表明Coupang是個給錢多、管理鬆的組織。

Coupang的這種「黑箱」人力結構也受到了質疑。隨著「南韓國民的資訊可能在不知情的情況下被跨境濫用」的擔憂加劇，要求Coupang公開其內部組織的人力組成和國籍的要求也越來越強烈。但Coupang只是一再表示「正在招募各種國籍的人才，但難以公開以國籍劃分的人力組成」。

在Coupang員工加入的匿名社群中，出現了「Coupang IT人員中一半以上是中國人，經理級以上人員超過90%是中國人」的不滿，以及對「為中國人提供南韓人沒有的福利」的抱怨。對此，Coupang輕描淡寫地回應，「公司員工南韓人占絕大多數，外國國籍的人是少數」，卻並未公開外國員工能夠以何種程度接觸南韓客戶的個人資訊等問題。

