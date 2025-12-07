黃仁勳要報明牌了？輝達重磅預告GTC 2026時間地點全曝光

輝達預告GTC 2026時間及地點。圖為黃仁勳在輝達GTC 2025大會的主題演講，秀出背板展示供應鏈夥伴及客戶的LOGO。（法新社）

〔財經頻道／綜合報導〕今年，輝達舉辦了兩場GTC主題演講，一場是慣例的聖荷西大會，另一場則是上個月在華盛頓舉行的「驚喜」演講，後者更著重於闡述該公司將如何塑造美國的人工智慧政策。至於明年 GTC大會的時間與地點，輝達已在其官方網站公布，GTC 2026 將於 3 月 15 日在聖荷西開幕，黃仁勳會在3月 16 日發表主題演講，預計屆時將發布的產品圍繞在 AI 基礎設施。市場關注，黃仁勳在GTC 2026主題演講的背板，有望再度秀出供應鏈夥伴及客戶的LOGO。

科技媒體《Wccftech》報導，輝達官網顯示，GTC 2026 將於 3 月 15 日在聖荷西開幕，屆時將舉辦一系列研討會，重點介紹輝達的技術堆疊，特別是 CUDA 以及機器人領域的最新進展。

請繼續往下閱讀...

黃仁勳則於 3 月 16 日發表主題演講，屆時可望發布的產品主要圍繞在 AI 基礎設施。報導說，在 GTC 2025 上，Blackwell Ultra、DGX Spark首度亮相，以及 Vera Rubin 平台的展望。

報導認為，在 GTC 2026 上，Vera Rubin 無疑將成為「全場焦點」，主要原因是輝達預計會在那個時間點開始大量生產基於該架構的 AI 叢集。目前已知 Vera Rubin 將帶來多項技術突破，包括採用 HBM4、台積電 3 奈米製程，以及網路堆疊的大幅升級。與 Blackwell 架構相比，其效能提升預期將相當驚人，因此 Vera Rubin 被視為將重塑輝達未來 AI 產品版圖的關鍵力量。

報導強調，由於 GTC 本質上是「全 AI」導向，因此在消費端預期不會有太多產品發布，主要是因為輝達會把相關產品留到 CES 2026 再公開。

除了 Vera Rubin 之外，黃仁勳很可能也會對下一代 Feynman GPU 提供展望，畢竟他一向喜歡為全球「預告」未來即將到來的技術。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法