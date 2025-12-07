不甩台積電告羅唯仁！陳立武拜會美超微梁見後3照片曝行蹤

英特爾執行長陳立武在美超微執行長梁見後（左3）的陪同下，參觀美超微美國加州聖荷西AI伺服器基地。（圖取自美超微X帳號）

〔財經頻道／綜合報導〕台積電前資深副總經理羅唯仁退休後轉投競爭對手英特爾，擔任執行副總裁，被懷疑可能「帶槍投靠」，台積電日前已對羅唯仁提告，檢調也搜索羅唯仁住處，扣押股票及不動產。陳立武似乎並未被這些事情干擾，親自飛往美國加州聖荷西，現身台裔企業家梁見後的美超微（Supermicro）AI伺服器基地，外界狂猜「英特爾是否與美超微合作AI伺服器？」

美超微執行長梁見後（左1）陪同英特爾執行長陳立武（右），參觀美超微美國加州聖荷西AI伺服器基地。（圖取自美超微X帳號）

美超微在官方社群平台公布3張罕見內部照片，畫面中梁見後陪同陳立武參訪AI伺服器製造區及高效能運算（HPC）設備線等，還有多名主管隨行。

美超微執行長梁見後（左1）陪同英特爾執行長陳立武（左3）參觀工廠。（圖取自美超微X帳號）

英特爾近期風波不斷，除了延攬前台積電資深副總羅唯仁擔任執行副總裁，遭台積電控告之外，還有突然喊停網路與通訊事業單位（NEX）出售計畫，造成股價4日大暴跌。

英特爾3日宣布，完成策略評估後，決定保留旗下NEX，不再推動先前考慮的出售或分拆方案。英特爾強調，將網通資產與既有的晶片製造、軟體與系統解決方案整合，有助於強化從硅晶設計、開發工具到整機系統的協同效應，進一步提升在AI、數據中心與邊緣運算等關鍵領域的整體產品競爭力。

英特爾管理層稱，隨著財務狀況改善，現階段更傾向做大長期版圖，而非急於出售資產換取短期現金。

此決定讓期待資產重估與拆分題材的投資人失望，造成英特爾上週四（4日）股價狂瀉7.45%。週五（5日）收復部分失土，上漲2.25%。在資金與題材利多題材下，英特爾股價今年以來漲幅超過1倍。

