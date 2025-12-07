華航董事長高星潢重返飛行母校，想起「硬底子」訓練。（華航提供）

〔記者王憶紅／台北報導〕中華航空董事長高星潢美西時間 12 月 6 日前往鳳凰城UND Aerospace 飛行學校參訪，高星潢身為華航第一期培訓機師，當日特別重返上課環境，了解最新訓練進度，除勉勵正在當地受訓的培訓機師，更回憶起當年硬底子的訓練。

高星潢說，早年受訓還沒有現在這麼多電腦輔助的年代，連飛機的平衡表都要自己一格一格手畫，所有東西都要自己算、自己做，訓練非常強調「基本功」，在美國受訓時，除了操作上的訓練之外，還得上大量的基礎課程，特別是氣象，光氣象課就上了大約三百小時，把各種情境、狀況都打好底子。

請繼續往下閱讀...

高星潢指出，這些紮實的基本功，後來在實務飛行中真的派上用場。他提到有一次從洛杉磯飛回台北，因為狀況必須轉降高雄，結果高雄的電腦竟然壞掉，無法做必要的平衡計算與表單，當下時間緊迫，就直接把以前學過、平常都用電腦做的那些表拿出來，憑記憶跟基本功在大約十分鐘內手工畫完，完成所有必要計算，順利解決轉降問題。

高星潢還分享了一段在低壓艙（chamber）的缺氧訓練經驗。他說受訓時，學員一批大約八、九個人被送進低壓艙，每個人配戴氧氣面罩，教官在外面控制，把艙內空氣抽掉，模擬高空環境，讓大家實際體驗缺氧的感覺，教官會發一張非常簡單的考卷，例如「三乘五等於多少」之類的題目，照理說輕而易舉，但當缺氧開始時，人人竟然連這種簡單算式都寫不下去，筆點在紙上只剩下亂畫線，動作失控又好笑又可怕。而在艙外的教官則緊盯每個人的狀況，一旦發現有人狀況不對，就會衝上前把他的氧氣面罩拉起來，讓他立刻吸回正常氧氣。有的人覺得很燥熱，有人像被虐待一樣難受，有人覺得像在自習室熬著，也有人感受到明顯的「吸不到氣」。他自己則心裡甚至閃過「萬一真的腦子壞掉了，回去沒人要」的念頭，立即乖乖戴回面罩。

高星潢民國75年進華航，77年到美國受訓，79年受訓結束回到台灣，從75年至今已經飛了約39年，這一段時間軸不只是數字，而是資深飛行員近四十年來累積的實戰經驗與扎實背景。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法