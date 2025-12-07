南韓交易所Upbit驚傳遭駭客入侵 竊走逾1040億枚加密貨幣

南韓加密貨幣交易所Upbit，被駭客竊走1040億6470萬枚加密貨幣，市價為445億韓元。（彭博）

〔即時新聞／綜合報導〕南韓金融監督院今（7日）向國會議員姜旻局提交的報告披露，境內加密貨幣交易所Upbit，於11月27日清晨4時42分至5時36分遭駭客入侵，將1040億6470萬枚加密貨幣轉走，市價為445億韓元（約新台幣9.44億元）。

據《韓聯社》報導，被轉走的24款加密貨幣都是和Solana區塊鏈平台相關的，其中以Bonk幣（建立在Solana上的柴犬迷因幣）損失1031億2238萬枚最多，佔總數的99.1％。

請繼續往下閱讀...

在駭客入侵18分鐘後，Upbit於11月27日清晨5時緊急召開會議，並在5時27分暫停Solana相關虛擬資產的購入和提領，到了早上8時55分更全面暫停所有加密或幣交易。

不過，Upbit直到當天上午10時58分才向金融監督院通報、中午11時57分告知韓國網際網路振興院、下午1時16分報警、下午3時通知金融委員會（和金融監督院屬於不同機構）。

由於Upbit的營運商Dunamu是在當天上午10時和Naver Financial完成合併，因此外界懷疑Upbit是刻意延後通報。按照南韓現行法律來看，沒有針對交易所被駭客入侵造成用戶損失的處罰或賠償條款，因此恐怕很難對Upbit究責。

