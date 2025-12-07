日央行升息預期升溫!日本多重資產基金成焦點。（擷取自官網）

〔記者張慧雯／台北報導〕隨著物價與生活成本持續上升，日本央行再度面臨是否提前收斂寬鬆政策的挑戰，12月升息議題重新浮上檯面，聯邦投信指出，日本多重資產基金結合股票、REITs與美元債三大資產，在通膨、工資與政策交錯的關鍵時刻，多重資產架構是參與日本市場的重要策略選項。

聯邦投信表示，日本10年期公債殖利率上升，主因為市場對日本央行升息以的猜測重燃，根據最新日本官方《Outlook Report》，日本央行預估2025年消費者物價指數（CPI）年增率中位數為2.7%，2026年降至1.8%，2027年再回升至2.0%，市場也認為，在高市執政期間「寬鬆貨幣政策+擴張性財政政策」的可能性較高，意味著日圓貶值壓力可能持續存在，製造業獲利未來可能也會上調。

請繼續往下閱讀...

聯邦投信認為，在高市政府的政策支援、聯準會降息以及穩健的企業獲利的背景下，人工智慧和半導體相關股票、電子元件和IT系統等成長型股票可能會表現優異，而聯邦日本多重資產基金結合日本股票、日本REITs 與日企美元債三大資產，股票可望帶來成長動能，REITs提供收益穩定性並受惠通膨下的租金調整，日企美元債部位有望改善風險調整報酬，是目前投資日本市場最佳選擇。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法