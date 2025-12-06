自由電子報
不是「雙田」！日本年度最佳汽車冠軍 在台灣人氣也很旺

2025/12/06 21:20

Subaru Forester運動型多用途車被評為日本年度最佳汽車。（路透）Subaru Forester運動型多用途車被評為日本年度最佳汽車。（路透）

〔財經頻道／綜合報導〕Subaru Forester運動型多用途車被評為日本年度最佳汽車，評選委員會表示，該獎項旨在表彰2025年最傑出的乘用車。

據日本年度汽車評選委員會稱，這款混合動力SUV因兼顧駕駛性能、實用性、舒適性和越野能力而備受讚譽，同時保持了Subaru的高安全標準。

這是Subaru五年來首次獲得由汽車雜誌編輯組成的委員會頒發的最高榮譽。Subaru上一次獲此殊榮是在2020年，當時獲獎車款是Levorg Sportswagon。

本田汽車公司（Honda Motor ）的Prelude運動型緊湊轎車排名第二，緊隨其後的是豐田汽車公司（Toyota Motor）旗下豪華皇冠系列的Crown Estate。

今年是該獎項舉辦的第46屆。評選委員會對2024年11月1日至2025年10月31日期間在日本發布或銷售的乘用車進行了投票。

