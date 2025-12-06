中油前董座李順欽駁三接工程款抹黑 擬提告盼司法速還清白

李順欽表示，隨時可配合檢調說明，對於抹黑指控，必要時將採取法律行動，也籲請中油儘速提告、捍衛商譽。（資料照）

〔記者林菁樺／台北報導〕中油遭周刊踢爆三接外推工程浮報逾百億元，報導指稱有「錄音檔」，且提及「中油高層」等指證歷歷，有媒體影射是中油前董事長李順欽。李今晚發出聲明自清，強調隨時可配合檢調說明，對於抹黑指控，必要時將採取法律行動，也籲請中油儘速提告、捍衛商譽。

李順欽聲明如下：

近日有多家新聞媒體，報導有關台灣中油觀塘第三液化天然氣接收站（簡稱三接）工程，疑似爆發採購弊案，浮報工程經費高達逾百億元，並陳述總經理於錄音檔中說道「中油有的是錢」，影射本人李順欽時任總經理期間有不法作為。

對於這些不實訊息，本人深表憤怒，在此嚴正聲明，此毫無根據未經查證的惡意抹黑、污名化指控，實蓄意毀人名譽！

本人在職期間奉公守法、廉潔自持，俯仰無愧。是可忍，孰不可忍，為正視聽，必要時將採取法律行動，捍衛個人清白聲譽！

籲請台灣中油公司即刻提告，採取主動來嚴正保護公司商譽、澄清本人及同仁名譽，本人隨時配合檢調釐清案情，並請司法儘速查明真相，勿枉勿縱，以恢復社會對中油公司信任與支持。並呼籲大眾拒絕未經查證謠言，共同維護良善的國家體制與社會環境。

中油前董事長李順欽發出澄清聲明。（記者林菁樺翻攝）

