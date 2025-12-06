黃仁勳脆弱告白！30年從未消失的「破產恐懼」每周工作7天凌晨4點起床

黃仁勳最近表示，他每周工作7天，因為他焦慮不安，擔心輝達可能會倒閉。（路透）

〔財經頻道／綜合報導〕現年62歲的輝達執行長黃仁勳最近表示，他每周工作7天，因為他焦慮不安，擔心輝達可能會倒閉。相較於其他一些科技公司首席執行長，例如Linear執行長卡里·薩里寧（Karri Saarinen）提倡工作與生活平衡，黃仁勳顯得神經緊繃許多。

黃仁勳在本周播出的《喬羅根體驗》（The Joe Rogan Experience ）播客節目中表示，30多年來，他一直都形容輝達「還有30天就要倒閉」，而且他的「不安全感從未消失」。

他說：「感覺就像一直靠著微薄的收入勉強維持」；這種感覺和我今天早上醒來時的感覺沒甚麼兩樣：『你很快就要破產了』」。

儘管輝達市值目前位居榜首，今年10月，輝達市值一度突破5兆美元；上個月營收創下570億美元的紀錄，但他的這種感覺依然沒有改變。他說：「那種脆弱感、不確定感和不安全感，始終縈繞在心頭。」

黃仁勳表示，他每週工作七天，「醒著的每一刻」都在工作，包括感恩節和聖誕節這樣的假日。他每天凌晨4點起床，花幾個小時閱讀郵件，每天要閱讀數千封郵件。「太累了」，黃在播客節目中說：「總是處於焦慮狀態。」

黃仁勳提到他的兩個孩子史賓賽（Spencer）和麥迪遜（Madison）都在輝達工作，每週工作七天，但他沒有說明是否希望自己的員工也擁有這種職業道德。

並非所有CEO都奉行「永遠在線」的工作模式。專案管理新創公司Linear的CEO卡里·薩里寧今年38歲，他透過優先考慮員工福祉，打造了一家估值12.5億美元的公司。

Linear要求其100名員工每週工作40小時，並提供豐厚的福利，包括永久遠距辦公、每年五週帶薪休假和四個月帶薪育嬰假。薩里寧每天早上8點開始工作，下午4點結束。薩里寧在接受《創業者》雜誌採訪時表示：如果你的生活更加平衡，你會感到更快樂、更充實。

