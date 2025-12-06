自由電子報
LINE禮物2025人氣榜單！這款電子票券成台灣人最愛「甜蜜價位帶」

2025/12/06 18:16

最受台灣人喜愛的LINE禮物電子票券第一名為：星巴克165元星享飲料券。（業者提供）最受台灣人喜愛的LINE禮物電子票券第一名為：星巴克165元星享飲料券。（業者提供）

〔記者邱巧貞／台北報導〕歲末年終向來是各大榜單揭曉的時刻。LINE禮物是LINE在台灣推出的線上送禮服務，用戶僅需透過LINE帳號即可直接贈送實體商品、電子票券或限定禮盒，憑藉其便利性與即時性，已經成為近年節慶、生日與日常驚喜的熱門送禮渠道。

LINE也特別整理出「2025 LINE禮物年度排行榜」，其中的「電子票券」類別前五名，可以看出介於百元至三百元之間的「甜蜜價位帶」最受台灣人歡迎，尤其是能一次滿足「小確幸享受」的飲料券、甜點券與組合式禮券，成為最常被送出的貼心好禮。

其中，飲品與人氣甜點品牌依舊是最強消費力來源，冠軍由星巴克165元星享飲料券拿下，其次是Lady M 270元切片蛋糕兌換券，今年前五名電子票券如下：

Top1：星巴克 165 元星享飲料券

Top2：Lady M 270 元切片蛋糕兌換券

Top3：85 度 C 108 元午茶組（飲料＋蛋糕）好禮即享券

Top4：麥當勞 蛋捲冰淇淋 好禮即享券

Top5：CREMIA 北海道冰淇淋之神（口味任選）

