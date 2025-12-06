價格不是唯一？國外調查：CSR牽動年輕世代消費選擇

MIT頭皮養護品牌juliArt自2017年推出公益組合，捐款弱勢團體。（業者提供）

〔記者邱巧貞／台北報導〕在全球氣候變遷與社會不平等問題加劇下，「企業社會責任（CSR）」與「永續經營」，成了影響消費者購買行為的核心驅動力。

根據國外研究期刊《Nature》於今年發表的一項研究，消費者對企業CSR的認知越高，其購買意圖也越強。其中，「環境效益認知（Environmental Benefit Perception）」扮演重要的中介角色，若消費者相信企業的環保行動對環境有實質貢獻，他們就更願意支持該品牌。

請繼續往下閱讀...

日本DECORTÉ在全球啟動「紫絲帶活動」，希望喚起消費者對家暴議題。（業者提供）

這股「為永續買單」的消費力量，也逐漸在台灣年輕世代中萌芽。MIT頭皮養護品牌juliArt策略執行長游宜臻觀察到，台灣年輕一代愈來愈重視健康與永續的價值，若品牌能夠紮實落實這些理念，消費者對品牌的黏著度會更高，她表示：「他們不僅追求產品效用，更會因理念契合而建立起更深層的信任與連結」。

因此，CSR也成為不少企業發展的重點，juliArt自2017年以來，攜手九個在地NGO（非政府組織），幫助逾3000位學童、長者與婦女。今年，juliArt再次與介惠基金會合作推出全新「洸影玫瑰系列」公益組合，品項自599元起，每售出一組將捐出100至200元不等支持偏鄉關懷計劃。

日本高絲集團旗下品牌DECORTÉ黛珂在全球啟動「紫絲帶活動」，希望喚起消費者對家暴議題的關注，今年更在台攜手現代婦女基金會發起「紫絲帶」行動，並推出「超微導全能修護紫絲帶限定組」，捐出部分所得給現代婦女基金會，協助台灣受暴婦女。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法