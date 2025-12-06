CNN：「見鬼了！蘋果到底怎麼了」

幾十年來，蘋果公司一直以一系列設計前衛、引領科技潮流的消費產品而聞名，這些產品塑造了人們使用科技的方式。（取自CNN官網）

〔財經頻道／綜合報導〕幾十年來，蘋果公司一直以一系列設計前衛、引領科技潮流的消費產品而聞名，這些產品塑造了人們使用科技的方式。如今，這家以穩健著稱的公司正在經歷高層重組，因為蘋果和整個科技業都處於十字路口。美媒CNN以聳動標題稱：「見鬼了！蘋果到底怎麼了」（What the heck is going on at Apple？）。

不到一周的時間裡，蘋果宣布了三位高階主管離職的消息。 Meta挖走了蘋果的一位關鍵設計負責人。外界紛紛猜測，蘋果執行長庫克可能正準備卸任CEO一職。

批評者指出，蘋果這家曾經的科技巨頭，在下一波人工智慧浪潮中已經落後，而這次人事變動正值此時。對於這家全球市值最高的科技公司之一而言，領導層的更迭可能意味著其構思、設計和製造產品的方式將會改變，而這些產品每天都在世界各地被使用。

蘋果股票今年上漲了約12%，遠低於2024年30%的漲幅。蘋果尚未對此事作出回應。

蘋果本周宣布了以下幾位高階主管的離職計畫，包括環境、政策和社會事務副總裁麗莎傑克森（Lisa Jackson）將於明年退休、總法律顧問凱特·亞當斯（Kate Adams）也將在明年退休、人機介面設計副總裁艾倫戴依（Alan Dye）將加入Meta擔任首席設計長、機器學習和人工智慧策略高級副總裁約翰詹南德里亞（John Giannandrea）也將於明年退休。

眾所周知，蘋果公司擁有獨特的、高度保密的緊密企業文化，但韋德布希證券全球科技研究主管丹艾夫斯（Dan Ives）表示，「這與蘋果一貫的企業文化背道而馳。但他們必須果斷行動」；「因為蘋果的人工智慧戰略一直鮮為人知，而庫克如何處理這一階段將決定他未來的成就。」

領導層變動 引發對蘋果未來發展疑問

蘋果這次領導層變動正值人們對蘋果未來發展充滿疑問。

蘋果推遲對其Siri語音助理的一次重大更新，該更新有望使其更接近OpenAI的ChatGPT和谷歌的Gemini，將Siri從一台問答機器轉變為一個可以代表用戶執行操作，並整合用戶手機信息以個性化回覆的助手。但這項升級已被推遲到明年，而蘋果今年針對iPhone、Mac和iPad的其他AI更新也微乎其微。

儘管面臨人工智慧領域的壓力，iPhone 17的銷售量依然強勁，預計明年將持續攀升。根據 Counterpoint Research預測，蘋果今年的智慧型手機出貨量預計自2011年以來首次超過三星。該公司也是市值突破4兆美元的少數幾家公司之一，其他幾家還包括人工智慧巨頭輝達和微軟。

專家認為，改變並非總是壞事，尤其是在各行各業正經歷轉型之際，例如目前人工智慧正在推動的科技產業。引進新員工或提拔內部員工可以「為公司帶來不同的視角，尤其是在公司陷入固有思維和做事方式的困境時」。

這可能正是蘋果所需要的，因為一些分析師表示，蘋果在人工智慧領域取得更大突破的時間已經不多了。

