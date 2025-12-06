華爾街日報：中國「以鄰為壑」成長模式 全球吞苦果卻無對策

中國以鄰為壑的成長模式令全球付出代價。（法新社）

〔編譯魏國金／台北報導〕儘管美國總統川普推出高關稅政策，然而今年迄今美國進口年增10%，是拉動全球經濟成長的最大貢獻國，反觀中國雖高唱反保護主義，但進口年減3%。過去5年，中國出口飆增，但進口卻疲軟，顯示中國正蠶食鯨吞全球製成品市場，北京正以其他國家為代價，追求「以鄰為壑」（beggar thy neighbor）的成長模式，而全球卻苦無對策。

《華爾街日報》專欄作家葉偉平（Greg Ip）指出，高盛集團之前報告，中國出口每增1%，便能使全球其他國家出口增0.2%，因為中國將提高進口。如今該關聯轉為負向，高盛預期，未來幾年中國出口增速達0.5至0.8個百分點，但全球其他地區的成長將下降0.1個百分點。

請繼續往下閱讀...

高盛也預測，中國的出口成長將使歐洲、東亞的工業經濟體以及墨西哥等國備受衝擊。

葉偉平指出，經濟學原理是當兩國貿易時，雙方將從中受惠。二戰之後的數十年，美國是全球最大出口國，而隨著經濟成長，其進口增加，進而裨益夥伴國家，這些國家經濟成長，購買更多美國產品，貿易的擴大使各方專業分工，導致更多競爭、創新、選擇與成本降低。

但中國奉行的哲學迥異。中國從不相信貿易平衡與相對優勢，即使向西方進口關鍵技術，其長期目標永遠是自給自足。

2020年中國國家主席習近平將此方針確立為「雙循環」。他說，要「加強國際生產鏈對中國的依賴」，同時確保中國生產「獨立」與「自主」。

隨著中國擴張至飛機、半導體等高階製造領域，習近平強調，不能放棄玩具、服飾等低階製造。北京不鼓勵投資海外的中企轉移關鍵技術，比如iPhone與電池的生產，他也拒絕財政改革，使經濟重心從投資、出口與儲蓄轉向家庭消費與進口。

當然，中國不是第一個追求出口導向成長模式的國家，西德、日本與南韓都曾如此，最終累積鉅額貿易順差、激怒美國，但作為民主國家，他們不擔心經濟互賴，也不尋求降低進口，他們朝價值鏈前進，允許低階製造業移往窮國。

曾任職拜登總統「國家安全委員會」的中國專家多希（Rush Doshi）指出，「這些國家是由渴望繁榮驅使，而中國則受堡壘心態驅動，認為產業主導地位是財富與權力的關鍵，這些是根植於民族主義與中共思維的長期目標」。

許多國家對中國的戰略感到沮喪，這些戰略正擠壓其製造產業與出口機會，然而卻苦無解決辦法。而中國在許多製造領域佔有主導地位，這使其必然動用其影響力。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法