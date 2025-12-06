3件事落後台灣、日本！研調揭台積電美國廠面臨1大痛點

台積電亞利桑那廠。（彭博）

〔財經頻道／綜合報導〕半導體研究機構《SemiAnalysis》6日在社群平台PO文指出，美國在供應鏈成熟度、人才培育及設備維護能力方面仍落後於台灣和日本，還需要外派大量工程師，且各類專業化學品與材料仍高度依賴進口，使得營運成本遠高於其他海外據點，台積電在美國的營運於相當長的一段時間內，可能將面臨獲利挑戰。

《SemiAnalysis》指出，台積電亞利桑那廠在第二季創下令人印象深刻的成果，創造1.4億美元的收入，被視為美國重建半導體製造能力的重要里程碑。然而，第三季利潤降至僅140萬美元，令人意外。

對此，獨立科技記者高燦鳴指出，利潤下降的原因，是美國亞利桑那州、為台積電「Fab 21」廠區提供工業氣體的供應商，其廠房在上季末發生停電事故，導致供應晶片製程所需的工業氣體被迫中斷，使得廠區被迫停工至少數小時，導致台積電不得不銷毀已在生產線中的數千片晶圓，造成第3季利潤意外縮水 99%。

高指出，在台灣，台積電採自行管理氣體供應，在亞利桑那州則外包給林德集團（Linde）。林德電力系統故障導致原料供應中斷，部分晶圓報廢，受影響的客戶包括蘋果、輝達和 AMD。

《SemiAnalysis》對此訊息進行核實，並稱亞利桑那廠的月產能已知為 2萬片，換算為每日約 660 片。若此次事件的恢復時間約需一週（在台灣不太可能，但在美國因經驗有限非常有可能），那麼大約會影響約 4700 片的產出。

《SemiAnalysis》指出，美國在供應鏈成熟度、人才培育以及設備維護能力方面，仍顯著落後於台灣與日本。此外，需外派大量工程師，且各類專業化學品與材料高度依賴進口，進一步推高營運成本，而且遠高於其他海外據點。基於上述因素，台積電在美國的營運於相當長的一段時間內，可能仍將面臨顯著的獲利挑戰。

