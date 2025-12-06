中國仍無法挑戰美國霸權 「倫敦政經學院」全解析

儘管中國在創新方面取得了令人矚目的成就，但目前還不能挑戰美國的霸權地位。（歐新社）

〔財經頻道／綜合報導〕倫敦政經學院（倫敦政經學院）報告指出，儘管中國在創新方面取得了令人矚目的成就，但目前還不能挑戰美國的霸權地位。

多年來，中國一直被視為「世界工廠」，不斷擴大規模並大規模生產其他國家研發的技術。短短十年間，中國實現了跨越式發展，一躍成為世界實驗室，並躋身全球最具創新力的兩大經濟體之列。

如今，中國品牌開發的人工智慧（AI）和電動車（EV）等尖端技術，足以與美國品牌相提並論。中國是如何成為全球領先的創新者？其成就又會對美國的霸權地位構成多大的威脅？倫敦政經學院學者撰文分析。

中國在全球製造業中所佔額度從2004年的9%上升到2023年的30%。這幾乎是美國佔額（16%）的兩倍，也超過了美國、日本、德國、韓國和英國的總和。自二戰後美國以來，沒有一個國家在全球製造業中佔據如此主導地位。20年來，中國投資佔GDP的比重一直維持在40%以上。到2024年，美國和英國的比例分別為22%和18%。中國工廠總產能是國內需求的2到3倍。自1993年以來，中國經濟一直保持著貿易逆差。

中國製造商依靠低成本、缺乏保障、但受過良好教育的勞動力，以及使用廉價但污染嚴重的能源進行產品組裝，蓬勃發展。中國的勞動成本約為美國平均的20%至30%，以市場匯率計算，中國的平均收入僅為美國的20%左右，在全球排名第77位。

中國在包括電信設備、工具機、電腦、太陽能板、風力渦輪機、高速鐵路、船舶、無人機、衛星、重型設備和藥品在內的許多先進產業的全球市場份額穩步增長；在全球稀土礦物及其製成的磁鐵供應中佔據主導地位，這些產品對於綠色轉型和許多其他領域至關重要。

中國中央集權的政治體制，以及中國共產黨對經濟的控制，使國家能夠制定連貫的、長期的國家產業戰略。它不僅有能力「糾正」市場失靈，而且有能力創造和引導市場。2015年，政府啟動了「中國製造2025」計劃，將國家資源投入從下一代資訊科技和機器人到高科技航運、航空航太和航空設備等創新領域。

這些領域對於經濟轉型為已開發國家至關重要，因為中國將減少對勞動力和西方供應鏈的依賴，並且更依賴自動化和自主研發的技術。這反過來又有助於中國實現其地緣政治目標，即抵制西方干涉，並提高外國對中國生產商的依賴。

中國許多創新指標 已領先美國

在即將到來的「智慧革命」中，中國預計在未來十年與美國展開競爭。在共黨的領導下，中國正以清潔能源、電池、電動車和人工智慧為核心，建構面向未來的產業生態系統。中國南方的科技中心實力足以與矽谷的美國科技中心相媲美。中國電信公司華為最近在上海開設了一個研發中心，其辦公室和實驗室面積是Google加州總部的十倍。

中國每年培養約5萬名科學、技術、工程和數學領域的博士畢業生，而美國則為3.4萬人。總部位於美國的資訊科技與創新基金會發現，中國經濟發展已進入新階段，其高校和國內企業的創新能力大幅提升，在許多創新指標上，中國現在領先於美國。

中國是否正在挑戰美國的霸權？

中國的成功正在為其他經濟體和全球經濟帶來嚴峻問題。《金融時報》的一則標題提出了一個重要但略顯誇張的說法，即中國正在使貿易變得不可能，因為中國出口的先進製成品正在擠佔許多西方工廠的生產和就業，而其自身的進口卻傾向於大宗商品和低附加值零部件。中國作為出口國和創新國的空前成功，正在加劇全球地緣政治緊張局勢，並使2017年和2025年川普政府反覆無常的政策所帶來的緊張局勢雪上加霜。

中國一直是東亞地區經濟、政治和軍事上的主導力量。在現代，其發展軌跡似乎表明，它正在挑戰美國在地區和全球的霸權地位。北京政府的確立致力於重新確立對其周邊地區的牢固控制，這體現在與台灣、日本、菲律賓、印度等國的緊張關係中。

川普總統的現任政府似乎在推進「勢力範圍」的外交政策原則，將亞洲拱手讓給中國。但在全球範圍內，美國仍是迄今為止結構性霸權國家。美國的霸權地位建立在幾個支柱之上。首先是軍事力量。美國軍費開支佔世界總開支的近40%，擁有700多個海外軍事基地，光是太平洋艦隊就擁有7艘航空母艦。

此外，還有美元。其他國家則需要美元來購買進口商品（尤其是石油等關鍵大宗商品），並以美元形式持有外匯儲備，因為美元被視為安全且受規則約束的價值儲存手段。它們傾向於將這些儲備的美元用於購買美國資產，尤其是美國國債。這使得它們很容易受到美國的壓力。中國擁有巨額貿易順差，並將很大一部分投資於美國國債，這實際上是在幫助其競爭對手籌集資金以遏制美國。

人民幣在全球金融作用仍遠小於美元

美國對SWIFT支付系統的實際控制，鞏固其在全球金融領域的影響力。 SWIFT系統幾乎處理所有銀行的國際交易。同時，中國銀行業正迅速擴大人民幣在海外貸款、存款和債券領域的應用。總體而言，人民幣在全球金融領域的作用仍然遠小於美元。

截至2023年， 全球經濟分為25個產業，其中19個產業的全球利潤份額最大，而總部位於美國的跨國公司佔據這些產業中最大的佔額。

另一個因素也影響人們對中國主導現代科技領域的印象。中國高科技出口產品中很大一部分是由外國公司生產的，雖然生產歸功於中國，但大部分利潤卻流向了美國、日本或歐盟的公司。蘋果公司的iPhone手機就是這股趨勢的典型例證。

