又有外企退出中國市場！人造肉大廠Beyond Meat不玩了 背後原因很現實

〔財經頻道／綜合報導〕美國人造肉公司「Beyond Meat」（超越肉類公司、別樣肉客）在2009年成立，主要生產純植物性成分的肉類替代品，隨著環保減碳意識抬頭，Beyond Meat獲得包含比爾蓋茲在內的許多大咖投資，2019年風光在納斯達克上市，之後更在新冠疫情影響肉類供應的背景下，股價於2020年、2021年狂飆，成為市場當紅炸子雞，被譽為植物肉領域的王者，有著「人造肉第一股」的美譽。Beyond Meat後來踏入中國市場，甚至設立工廠生產，但最新消息傳出，Beyond Meat已退出中國市場，其在中國各大電商平台的旗艦店已悄悄關閉，浙江工廠更是不到5年就停產，引發市場震驚，當地經銷商分析，Beyond Meat在中國敗退的原因，就是貴又難吃。

中國媒體《每日經濟新聞》報導，Beyond Meat在2020年4月透過和星巴克中國合作，踏入中國市場，推出植物牛肉相關產品，之後陸續和肯德基、必勝客等品牌推出漢堡、捲餅等產品，迅速打開B2B（企業對企業）市場。

Beyond Meat後來決定推動中國本地化生產，2020年9月宣布在浙江嘉興投資，打造植物肉生產工廠，2021年4月完工，這成為Beyond Meat在美國以外的首家生產工廠，也被外界視為深耕中國市場的重要代表，Beyond Meat後來也推出專門為中國消費者設計的「植物豬肉」，2022年更進駐天貓等電商平台，進軍直接面對消費者的銷售市場。

但截至11月30日，Beyond Meat在中國電商「天貓」的官方旗艦店已無法搜索到，等於入駐天貓在關店不到3年的時間；與此同時，另家電商平台拼多多也是一樣的狀況，已經搜索不到Beyond Meat。一名人造肉經銷商透露，Beyond Meat位於浙江嘉興的工廠已經停產，目前販售的商品，都是之前的庫存，或是進口自美國工廠的商品。

經銷商分析，Beyond Meat在中國市場的失利，除了素食市場較小外，其販售價格高於中國國產人造肉品牌也是因素之一，據稱其售價超過1公斤60元人民幣（約269元新台幣），等於接近中國國產牛肉的價格，再來，Beyond Meat畢竟還是植物肉，口感沒有比培養肉好。

而根據中國媒體2020年進行的一項調查發現，以市面上的植物肉產品來說，約74%的消費者不打算回購，大多是「嘗鮮」而去購買，原因在於植物肉產品不好吃，有消費者認為，與其說是肉，植物肉吃起來更像調味後的豆製品，口感不是很好。

中國食品業者金字火腿的總工程師馬曉鐘表示，由於消費觀念的差異，中國和美國植物肉市場狀況差異較大，美國消費者注重營養、環保、動物福利，中國消費者較注重口感、與真肉的相似度。

