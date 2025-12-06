Costco熟食用沙拉醬遭塑膠污染 疑「異物」混入、緊急召回

Costco等零售商在熟食和美食廣場食品中使用受污染的沙拉醬料，被要求緊急召回產品使用。（彭博）

〔財經頻道／綜合報導〕美國Ventura Foods公司召回超過4000箱沙拉醬，原因是可能受到塑膠污染。由於知名賣場Costco和Publix等零售商在熟食和美食廣場食品中使用該款受污染的醬料，被要求緊急召回產品使用。

美國聯邦官員警告消費者，在Ventura Foods 召回4000多箱可能被塑膠污染的醬料和沙拉醬後，要檢查他們在熟食店和美食廣場購買的食品。

有關當局表示，消費者應丟棄或退回任何召回的調味品、或用受污染產品製成的菜餚。

根據美國食品藥物管理局（FDA）12月4日發布的執法報告，生產商發現，某些調味品批次中可能混入了一種黑色塑膠物質，該物質源自顆粒狀洋蔥中發現的種植材料。 FDA指出，如果誤食這些「異物」，可能會造成內臟受傷。

此次召回的產品包括多種凱撒沙拉醬、牧場沙拉醬和芥末醬，這些產品分銷至27個州的熟食店、自助餐廳和餐飲服務場所。受影響的零售商包括Costco和Publix，受影響批次的產品被用於包裝沙拉醬和預製食品。

Costco已對其熟食區和美食廣場銷售的部分批次的凱撒沙拉和雞肉凱撒沙拉三明治發布了召回令。隨著調查的深入，其他零售商可能也會跟進。

