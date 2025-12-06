年終補貨手腳要快！Costco 15款全新優惠商品來了

歲末年終購物季來臨，許多消費者會到Costco採買。（彭博）

〔財經頻道／綜合報導〕歲末年終到來，聚餐、派對接踵而至，除了節日必備食品外，也需要升級一些實用的必需品。外媒指出，Costco 12月有15款新優惠商品上架，從舒適的寢具到智慧廚房用具和節日美食一應俱全。

《Finance Buzz》報導，像往常一樣，Costco 的貨架上擺滿了新品，價格比大多數其他零售商都更優惠。以下是 15 項 12 月的優惠活動，讓您在耶誕節前充分利用 Costco 會員資格，買好買滿。

1、WelHome毛巾：12月是與家人共度時光的月份，如果您已經為客人準備好了客用浴室，那麼這套六件毛巾組合就是亮點。只要33.99美元，真的很划算。

2、MIU矽膠冷凍托盤：這套五件組尺寸各異，採用食品級鉑金矽膠製成，配有蓋子，非常適合在節日期間儲存大量剩菜，售價31.99美元。

3、Chomps 墨西哥辣椒牛肉條：這款12包裝的牛肉乾選用草飼牛肉製成，不含麩質，也不添加糖，售價21.99美元。

4、HOTO Flexi 旋轉洗滌器：這款無線清潔刷續航時間長達 110 分鐘，並配備八個刷頭，可清潔淋浴間、浴缸和瓷磚的各個角落，售價49.99美元。

5、無焰蠟燭：它能在整個月內提供安全、喜慶的照明，且無火災隱患，售價49.99美元。

6、Quest 玉米片：這個零食不含麩質，每袋含有 18 克蛋白質，可以幫助你更快產生飽足感，而不會攝取過多碳水化合物，售價28.99美元。

另外，還有Duracell AAA 電池、Staheekum 休閒鞋、Petlibro寵物飲水機、The Linen Closet Mahalia床組、Cosori烤箱、Caboo衛生紙，法國松露、康寧餐具套組、Spilt 蛋白質牛奶。

報導說，Costco 12月新品系列兼具價值、耐用性和品質，遠超季節性衝動消費，幫助您精明省錢。

