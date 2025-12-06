退休主管續聘減薪3/2慘淪打雜 阿北怨自尊受損妻1句徹底崩潰

一位日本企業主管退休後獲得續聘，不僅年薪大縮水，還淪為打雜，自尊受損。示意圖。（路透）

〔財經頻道／綜合報導〕許多人退休後因健康狀況甚佳獲公司續聘，薪水雖打折仍是一份收入來源，卻常常不再擔任主管職，而被前下屬使喚傷自尊。1位日企經理退休後，以減薪3/2續聘，年薪剩300萬日圓（約台幣60萬），前下屬升任主管後，對他頤指氣使。阿北不爽怨自己被像垃圾一樣對待，回家向妻子訴苦，妻子終於受不了冷回：「你不僅收入減少，在家只會抱怨。你現在比垃圾還不如，垃圾我可以扔，但你我扔不掉。」阿北無語問蒼天，一肚子苦水。

日媒《The Golde Online》披露真實案例，田中隆司（60歲，化名）在東京一家中型貿易公司擔任銷售主管，帶領團隊忙著應酬衝業績。退休後，選擇透過再就業制度繼續在該公司工作。田中說，之所以選擇退休後繼續留在公司，除了光靠退休金不夠之外，身體也不錯，所以「公司邀請我留下時，我很高興，覺得過去的成就得到認可。」

不過，田中拿到年薪只有300萬日圓左右，大約是在職期間收入的三分之一。他說，現在的工作是支援之前擔任經理的部門。換句話說，以前的下屬現在成了田中的上司。他指出，昨天還對我畢恭畢敬、說「經理，請批准」的下屬，現在卻對我頤指氣使，對他說「田中，快點影印這份文件。」

田中想參加會議，也被拒之門外，部門主管對他說：「這個會議只對現有員工開放，田中，你去接電話吧。」田中覺得自己像垃圾一樣被對待，實在很委屈，每天上班都感到超沮喪。

田中下班回家後，忍不住向妻子抱怨。一開始妻子默默聽著，也會安慰他，慢慢的妻子有點不悅。有一天田中又抱怨工作，妻子終於爆發了，對著田中說：「夠了！你不僅收入減少，在家也只會抱怨。你現在比垃圾還不如。垃圾我可以扔，但你我扔不掉。」田中當場啞口無言。

田中以為妻子能理解重新找到工作有多難，但在妻子眼裡，他只是個「累贅」。從那天起，他只在必要時才和妻子說話，不知道該如何度過漫長的退休生活。

報導說，田中的經歷並非個案，退休後重新就業可能會打擊自尊心，甚至導致在家庭中失去地位。退休的勞工階級首先必須面對收入的現實，許多男性可能會感到「自我價值」下降，並將壓力帶回家，進而引發婚姻破裂。

報導強調，對妻子們來說，丈夫是「前部門主管」的頭銜在家庭生活毫無意義。相反，一個沉溺於過去榮光、疏於家務、終日抱怨的丈夫，才是擾亂日常生活的壓力源。與其抱怨，不如做出一些小小的改變，例如自己洗碗、傾聽妻子的心聲，這或許才是確保夫妻安享晚年的有效方法。

