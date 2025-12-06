外媒曝買進台積電就不賣出！原因都說了

由於半導體製造需要大量尖端設備、資金和專業工程技術，因此進入該行業的門檻、或者說趕上台積電的製造能力需要非常高。（彭博）

〔財經頻道／綜合報導〕晶片驅動著從智慧型手機、電腦、電視到車載資訊娛樂系統等眾多產品。大多數情況下，這些半導體比一粒米還小，但它們對許多電子設備而言，就像大腦對人體一樣至關重要。如果沒有台積電，整個科技生態系統將會受到明顯影響。

外媒The Motley Fool報導，在晶片製造領域，沒有任何一家公司比台積電做得更好。頂尖公司會自行設計特定產品所需的晶片，但大多數公司都依賴台積電將這些晶片製造成高性能硬體。科技界對台積電的依賴，正是資深產業專家華特斯（Stefon Walters）持續增持台積電股票、且絕對不會賣出的原因。

請繼續往下閱讀...

雖然還有其他幾家知名的半導體公司（如三星、英特爾），但在精細度、一致性、規模和良率方面，沒有一家能與台積電相提並論。正因如此，它長期以來一直是蘋果、輝達、特斯拉、超微、高通等數十家世界頂級科技公司的首選供應商。

由於半導體製造需要大量尖端設備、資金和專業工程技術，因此進入該行業的門檻、或者說趕上台積電的製造能力需要非常高。要達到台積電目前的水平，需要數十億美元和數年時間，而當一家公司最終達到這一水平時，台積電很可能已經取得了相應的進步，並始終保持領先地位。

一段時間以來，智慧型手機晶片佔據台積電銷售額的大部分。如今，隨著人工智慧技術的進步，其高效能運算（HPC）業務，包括先進的AI晶片已成為其銷售的主要來源。第三季度，HPC業務貢獻了台積電331億美元營收的57%。

儘管台積電生產當今電子產品所需的大部分半導體，但它幾乎生產了當今資料中心使用的所有先進人工智慧晶片（這是人工智慧訓練、部署和擴展的關鍵環節）。

隨著未來幾年人工智慧基礎設施支出預計將爆炸性成長，資金將流向晶片設計商，進而流入台積電，台積電自然將成為受益者。

台積電目前處境有利，因為如果人工智慧如許多人預期發展，企業持續加大對基礎設施的投入，其業務將隨著需求的增長而持續增長。然而，如果那些在人工智慧基礎設施上投入巨資的企業，開始意識到當初的投資計畫過於雄心勃勃並削減開支，台積電仍然是非人工智慧電子產品領域的首選供應商。

人工智慧將有利於其長期業務發展，但遠未達到依賴人工智慧的程度。正因如此，投資人可以放心長期持有台積電股票。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法