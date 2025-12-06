禁小紅書就受不了怎當中國人？網友酸爆藍白

中國社交軟體「小紅書」近兩年涉入1706件詐騙案，害國人財損近2.5億元，也不配合、不理會我方促其改善的要求，暫定封鎖1年。（彭博）

〔財經頻道／綜合報導〕中國社交軟體「小紅書」近兩年涉入1706件詐騙案，害國人財損近2.5億元，也不配合、不理會我方促其改善的要求，決定暫定封鎖1年，藍白跳腳挨轟挺詐騙。國民黨主席鄭麗文今（6日）稱，民進黨政府進行數位戒嚴，曝露出民進黨政府獨裁心態。相較於中共禁臉書、google、Line、IG、YT，網友大酸，「禁小紅書就受不了，怎麼當中國人？」、「給他們機會當中國人試試，又不滿意了」。

內政部宣布封鎖中國知名社群媒體App「小紅書」1年，國民黨與民眾黨卻跳腳稱侵犯言論自由，被質疑「挺詐騙」。

卓榮泰說，小紅書詐騙金額高達2億元，但完全不理台灣政府的任何要求與行為，除詐騙外，網站不實或不當內容，對兒童、青少年的身心傷害很大，很多親子團體、媽媽團體關切，政府必須要有所做為，且小紅書來自中國，中國是高度言論不自由的地方，「放任這種不自由的言論，來傷害我們的言論自由」，政府不能接受。

國民黨主席鄭麗文今（6日）出席國民黨苗栗縣黨部主委佈達典禮，被問及小紅書被禁用話題，鄭麗文說，挑了小紅書、抖音，大家都看得懂、也暴露出為什麼民進黨對於台灣的孩子、年輕人這麼沒有信心，質疑民進黨政府到底在怕什麼，並指民進黨的心態是否要進行數位戒嚴？

中國國台辦發言人陳斌華也回應稱「民進黨當局......害怕台灣民眾透過各種方式了解中國真實情況」。對此，中國民運人士王丹大酸，「國台辦這是失心瘋了嗎？敢這樣影射中共高層！」

對於小紅書被禁1年，藍白跳腳一事，台灣網友也狂酸，「小紅書限流都不受不了，到底要怎麼當中國人」、「今天小紅書被限流就叫成這樣，未來完全不能看YT、FB、IG的時候不就瘋掉」。

還有網友說「現在給他們機會當中國人試試，又不滿意了」，有人則建議「直接搬過去牆國就可以用了」。

另有網友勸「好好珍惜台灣自由吧，看看對面網友看什麼都要翻牆，他們敢抱怨中國一句？」、「能抱怨是一種幸福」。

