華新180億海纜廠啟動 焦佑倫:核氣綠都是好電 AI就是「能源競賽」

華新180億海纜廠啟動。圖左起為台電董事長曾文生、經濟部次長何晉滄、華新董事長焦佑倫、高雄市長陳其邁、港務公司董事長周永暉。（記者林菁樺攝）

〔記者林菁樺／高雄報導〕耗時兩年，華新麗華旗下華新能源電纜與丹麥NKT合資，斥資近180億元，在高雄港打造的在地化海纜廠於今（6日）正式開幕。華纜董事長焦佑倫指出，AI競賽就是能源競賽，且在全球能源供應鏈短缺之下，風電發展速度反而更快，華纜產品需要認證，2年內尚不會貢獻營收，但對台灣風電與核能、火力等能源競爭深具信心。

華新海纜廠啟用。（記者林菁樺攝）

焦佑倫指出，台灣在全球情勢困難之際，經濟表現反而更佳，今年台灣的經濟成長率預估高達 7.3、7.4%，明年預估也有3.4%，焦佑倫認為，半導體發展之下，AI方興未艾，此預估只是地板，明年應會遠超過3.4%。

政府打造台灣成為世界一流的AI 算力中心，能源需求勢必大增，焦佑倫強調，AI競賽就是能源競賽，「電力等於算力等於國力」，牽動經濟、民生，而政府2030 年綠能佔比要30%，「確實非常有挑戰性」，需要合作夥伴在技術、成本上持續突破。

他也談到近期政府對核電方向較為明確，為此感到高興，他指出：「無論執政黨還是反對黨，共同使命就是要支持能源建設」，必須放下爭議，核電、氣電（燃氣）、綠電都是好電，只要「創造經濟發展就是好電」。

談到目前台灣的風電發展優勢，他說，訂一台氣渦輪機就要5年時間，未來可能要7-8年，核能討論SMR，但技術也不夠成熟、緩不濟急，風電在全球其他能源供應鏈短缺下「發展比過去快」。

焦佑倫更透露，NKT選擇華新說出真心話，「不是因為你做最好」，而是因為看到「這塊地是全世界電纜業夢寐以求的一塊土地」。因為該碼頭全長230 公尺、水深13.5 公尺，海纜產品可「重達一萬多噸，長度「可以從 25 公里甚至到 50 公里」，在全球電纜廠史上「沒有這樣的條件」，極為罕見。他表示，台灣的土地這麼小，必須「利用我們的地理環境及海洋資源」，打造高比例自製的離岸風電與電網系統。

台電董事長曾文生也出席致詞，他說，台電是華新最重要客戶，但新廠落成後，相信未來需求持續成長，也不會只有台灣市場，他以重電產品出口高度成長為例子，已對台電取貨造成一定影響，曾強調，電力是經濟發展重要基礎，華新願意投資電力事業，讓台灣走向下個未來更紮實基礎。

