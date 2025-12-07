使用權住宅現狀3》延長年限版社宅 適合資金有限想長期穩居

目前使用權住宅的設計，確實是突破社宅租期限制的產品（記者徐義平攝）

〔記者徐義平／台北報導〕即便多數建商對於使用權住宅投資興趣不高，但有房產業者認為，內政部可將使用權住宅視為「延長年限版」的社會住宅，主要滿足資金有限、又想長期穩居的民眾。

以國家住宅與都市更新中心的臺北市社會住宅「延吉好室」為例，兩房型、28至30坪，第二級優先戶（每人每月平均所得低於最低生活費1.5倍）的每月租金3萬元以內，推算20年的總租金落在720萬元以內，若傾向一次付清，並找來公股銀行搭配優惠房貸方案，比照一般住宅房貸模式，自備款2成，需準備至少144萬元的現金，其它則採取20年期房貸還款模式，假設房貸利率為2.3%，無寬限期，採本息平均攤還模式，試算出每月還款金額近3萬元。

房產業者分析，其實試算出的每月還款金額就等於承租社宅的每月租金，便可突破社宅最長12年的租期限制，可直接穩居20年，只是除自備款則成為需要跨過的門檻，又回到老問題，貸款認定如何突破，尤其使用權住宅只有「憑證」，沒有產權，銀行要如何認定抵押品擔保。

馨傳不動產智庫執行長何世昌認為，使用權住宅可壓低總價，且讓承購民眾擁有家的感覺，確實是可行方案。不過，為了防堵政策善意遭濫用，訂定完備的防弊與違規懲處措施極為重要，以免日後出現轉租、逾期占用等情事。

高力國際不動產業主代表服務部董事黃舒衛表示，以目前使用權住宅的設計，確實是突破社宅租期限制的產品，但關於頭期款核算、銀行貸款、權利轉讓等配套，需要更具體、有力的說明，否則只是卡在所有權、社宅、地上權之間的一隻變種白老鼠，時間一長，若沒有規模、系統性的照顧，接手性會越來越差，衍伸的問題會更棘手。

