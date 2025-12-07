使用權住宅現狀1》房價負擔至少減3成 但租金看齊市價

使用權住宅「京站花園廣場」屋齡近17年，近5年來累積134筆交易紀錄。（記者徐義平攝）

〔記者徐義平／台北報導〕買使用權不買所有權，購屋負擔至少減3成。近幾年房價飆漲，面對居住負擔加重，部分民眾只能望屋興嘆，因此，過去內政部曾拋出20年期的「使用權住宅」政策構想，希望能讓民眾居住負擔減輕也免於頻繁搬家且住得長久。

房產業者進一步彙整目前臺北市三大知名使用權住宅房價走勢，發現一個共同特點「房價明顯低於市價，但租金則與市價看齊」。

首先，觀察台北交九轉運站的「京站花園廣場」，根據永慶房仲網官網彙整，該使用權社區屋齡近17年，近5年來累積134筆交易紀錄，每坪最高單價約52.3萬元，而今年累積有28筆交易紀錄，每坪最低單價40萬元，最高每坪約46.2萬元。

至於，京站的租金行情揭露累積超過1千筆，其中今年便有59筆，每月每坪租金最高揭露為3100元、最低約1600元，進一步觀察周邊房價與房租行情，南京西路上、屋齡17年大樓，仍出現每坪單價破100萬元，反觀周邊房租單價，每月每坪最高頂多2千元出頭，甚至部分屋齡老的公寓或華廈，每月每坪租金單價落在1500元上下。

再觀察臺北市景美的「華固新天地YOHO特區」房價與房租行情變化，根據永慶房仲網彙整資料，近5年該社區有38筆成交資訊，每坪最高單價約63萬元，今年則僅有兩筆交易紀錄，每坪單價落在60萬元上下，而該社區租金揭露則累積有12筆，每月每坪租金單價落在1千元出頭，進一步觀察周邊房價與房租行情，其中房租行情與周邊相近，至於，周邊大樓行情每坪落在8、9字頭。

至於，第三案則是信義計畫區豪宅路段上的「Taipei Garden」，最新揭露3樓總價7400萬元，對比旋轉豪宅「陶朱隱園」總價11.1億元，僅不到7%，甚至比當初潛在買家砍價9千萬元還要少1600萬元。

高力國際不動產業主代表服務部董事黃舒衛表示，使用權住宅租金與成交價不能直接拿來跟所有權住宅相比，因為租金是受到租屋者負擔能力牽制，但相對來說，房屋取得成本以及價格長期變化的全然不同，因為使用權住宅房價會隨著存續期縮短而大幅降低，但所有權房價因供需、資金、景氣，乃至於政策有關，則多數時間呈現上漲。

