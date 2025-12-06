黃仁勳入列 金融時報選出25位全球影響力人物 奧特曼撰文

英國《金融時報》評選首屆全球影響力榜單，挑選出25位重要人士，其中包括輝達執行長黃仁勳。（彭博）

〔財經頻道／綜合報導〕英國《金融時報》評選首屆全球影響力榜單，挑選出25位重要人士，其中包括輝達執行長黃仁勳。根據《金融時報》的記者、專欄作家和編輯意見，詢問他們：今年誰真正發揮了作用？

什麼是影響力？與財務表現或政治變遷不同，真正的影響力難以衡量。最終入選的名單匯集了來自政界、商界、媒體界、藝術界和體育界的傑出人士，他們的才華、發現、理念和榜樣正在改變我們所處的世界。

這份名單上，有些人在各自領域已留下濃墨重彩的一筆；有些人則剛剛嶄露頭角。有些人擁有全球影響力；有些人則在小圈子裡激勵同行。有些人家喻戶曉，有些人則在聚光燈之外默默耕耘，這25人正在塑造我們今天的生活方式。

金融時報邀請各領域最具影響力的人物，以及來自不同產業的粉絲撰寫關於這些提名者的文章。以下為OpenAI執行長奧特曼撰文介紹黃仁勳的重要性。

黃仁勳多年來一直在為世界大部分地區才剛開始理解的時代做準備。他早期對新型運算架構的堅定信念，以及他願意將輝達的全部賭注押在它上面，為我們今天所擁有的令人驚嘆的數位智慧奠定了基礎。

更令人矚目的是他實現這一願景的方式：憑藉深厚的技術洞察力、不懈的努力和對基礎設施長期投資的堅定承諾。

人工智慧的應用成長速度幾乎超出了所有人的預期。市場需求已經存在，如果這種趨勢持續下去，將會出現許多令人驚訝的成果。為了滿足這種需求，我們必須進行開發。像詹森（黃仁勳）和他的團隊這樣，能夠以如此規模和速度完成這項工作的人，真的不多見。與他們共事近十年，這段經歷彌足珍貴。現在，是時候繼續努力了。





