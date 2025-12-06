中國陷經濟寒冬？網驚爆公家單位拖欠工資

中國環衛工人透露薪資被拖欠，網友直指在國企工作的也被欠薪。中國環衛工示意圖。（路透）

〔即時新聞／綜合報導〕中國廣西省近來有1名環衛工人（環境衛生清潔工）接受自媒體採訪，透露她2900人民幣（約新台幣1.28萬元）被拖欠，目前只發了一部份，而環衛工薪水是由地方政府負責。不少中國網友見狀紛紛留言，直指在國企工作的也被欠薪。

從中國社群平台上流傳的影片可以看到，接受採訪的婦人大吐苦水，指稱她每天工作8個小時、每個月休息4天，只有年輕的有社會保險。婦人同時還感嘆現在薪水不按時發，以前都是每月15日準時給，現在不準時了，「他」不發給老闆，老闆就發不了錢。

中國網友指出，有很多地方的環衛工人都是外包制，但薪水還是由地方當局支付，因此婦人口中的老闆是指外包公司老闆．「他」就是指政府。

許多網友看完影片後百感交集，直呼「環境真的很差，大家怨氣積壓很久」、「現在國企都不能準時發，認識個修路的朋友，欠了半年多了」、「廣西很多地方的財政都沒錢，別說環衛了，教師的績效都發不起了」、「比我這個當老師的薪水高」。

還有人諷刺地表示，中國現在航空母艦潛艦下海了、GDP成長率全球首位、屬於世界第2大經濟體、殲-20在天空翱翔，顯然是在暗諷中共只顧國家顏面發展，卻忽視了悲苦人民的生活。

