新竹薇閣精品旅館8.7億賣掉半棟產權等開發？市府說話了

新竹市中心的薇閣精品旅館歇業1年，近期傳出以8.7億賣掉半棟產權。市府：確實有出售交易紀錄。（記者洪美秀攝）

〔記者洪美秀／新竹報導〕新竹市2007年開幕的薇閣精品旅館新竹館，因位於當時的新竹地院對面，曾引發各種話題，去年底結束營業後，時隔1年再傳出該棟旅館在實價登錄上已有出售交易紀錄，且以8.7億元的價格出售，7層樓70間房間，粗估每坪41萬左右。由於是市中心最大筆的房產交易，也引發後續開發關注。市府地政處證實，從新竹宜居網的實價登錄可看到有此筆交易，且在今年9月申報，至於後續是否有相關的開發，市府尚無所悉。

薇閣精品旅館新竹館2007年開幕時曾引起轟動，除因位在竹市政中心熱鬧的中正路上，更鄰近當時的新竹地院及新竹市府和市議會，當時7層樓約70間的旅館，因裝潢氣派及奢華曾吸引許多情侶及夫妻入住或休息，甚至成為年輕人歡唱聚會的場所，但隨著各地精品旅館紛紛開張，再加上4年前受到武漢肺炎疫情衝擊和房租調漲等因素，曾一度宣佈要結束營業，但又做罷；直到去年業者在社群發文要在去年底歇業吹熄燈號，都引發新竹人一波議論。

歇業近1年的薇閣精品旅館近期再傳出已出售的消息，且以8.7億元的價格出售，又再度引發討論話題，依據新竹市府的宜居網和近期的實價登錄都揭露，該旅館已賣掉一半產權，成交總價8億7142萬元，建物移轉了2110坪。該旅館屋齡18年，設有72間客房，建物面積約4200坪，土地約750坪，使用分區為商二。至於後續是否會有相關的開發行為，市府則稱目前尚無所悉。

