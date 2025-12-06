台灣機車文化強到離譜！「這數據」奪全球第一 其他國家只能看背影

在各國每百人擁有機車的排行榜中，台灣以每百人擁有 60 輛機車位居全球第1名。（歐新社）

〔財經頻道／綜合報導〕在全球許多地區，機車是主要的交通工具，而根據數據統計分析平台Seasia Stats資料，在各國每百人擁有機車的排行榜中，台灣以每百人擁有 60 輛機車位居全球第1名，而東南亞國家在這份排行榜中尤為突出，突顯出機車已深深融入該地區民眾的日常生活。

據Seasia Stats資料，台灣每百人擁有 60 輛機車，高居全球第1名，越南緊追其後，每百人擁有 57 輛機車，為全球第2名，馬來西亞則以每百人擁有 44 輛名列全球第3名，再來依序是印尼（每百人 39 輛）與泰國（每百人 33 輛）。

之後排名為多明尼加（每百人 27 輛）、哥倫比亞（每百人 18 輛）、印度（每百人 16 輛）、伊朗（每百人 14 輛）和阿根廷（每百人 13 輛）。

Seasia Stats指出，東南亞在這份排行榜中尤為突出，進一步凸顯該地區濃厚的機車文化。即便公共交通逐步改善，機車仍因價格實惠、效率高與便利性強，而成為數百萬民眾的重要交通工具。對機車的廣泛依賴，也持續塑造東南亞城市的日常節奏，影響從基礎建設到生活型態的方方面面。

Seasia Stats指出，像雅加達、胡志明市和吉隆坡以其熙熙攘攘的街道而聞名，機車幾乎主導著交通流量，為人們在擁擠的都市環境中提供了更快、更靈活的通行方式。同樣，曼谷和河內等城市也圍繞著機車，發展了完整的生態系統，從叫車服務到外送網絡，都是以機車為核心。

