中國遊客在日本平交道被撞死 家屬控「只有日文警告」、求償近1.4億日圓

日本兵庫縣神戶市垂水區的一處平交道，今年1月發生2名中國女子在平交道柵欄裡等待列車通過時，被撞死的事故。圖為事發平交道。（圖擷自Google街景）

〔財經頻道／綜合報導〕日本兵庫縣神戶市垂水區在今年1月發生死亡事故，有2名中國籍女子站在平交道裡面，被山陽電氣鐵道的列車撞擊後身亡，事發近11個月後，這2名中國籍女子的父母向山陽電氣鐵道和列車司機提出訴訟，他們指控，事故現場僅有日文警示標語，導致中國籍女子誤認等候位置，指控公司未對高風險平交道採取充分的事故防範措施，列車司機也未盡到必要的注意義務，因此求償1.39億日圓（約2845萬元新台幣）。

這起事故發生於今年1月9日下午，2名中國籍女子分別為23歲張新恰和24歲楊景文，她們當時先從平交道一端進入，跨越鐵軌準備從另一端出去時，柵欄正好因列車即將駛來而放下，2女被柵欄攔住後並未繼續移動，而是待在平交道柵欄內等待，最終被迎面而來的列車撞死。

請繼續往下閱讀...

列車司機當時表示，由於2人被電線桿擋住，因此自己從遠處開來時，沒發現到平交道內有人。

2名中國籍女子的父母控訴，平交道中央附近有「此處為平交道內」的日文標示，但在地形與構造上極易造成誤認，存在極高的引發事故風險。其代理律師更表示，中國境內平交道極為罕見，了解其通行方式的人非常少。

山陽電氣鐵道對此回應，尚未收到訴狀，無法發表評論。

