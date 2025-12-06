黃金漲啦！專家給出驚人目標價 明年要看「它」的臉色

黃金價格週五（5日）走揚。（美聯社）

〔財經頻道／綜合報導〕黃金價格週五（5日）走揚，白銀則大漲並再創歷史新高，主要受市場愈來愈預期美國聯準會（Fed）將於下週降息的帶動。專家預計，黃金價格明年可能落在每盎司4500 至 5000 美元之間，視 Fed 的政策而定。

黃金現貨價上漲 1%，報每盎司 4212.16 美元，本週下跌 0.4%。美國 2 月交割的黃金期貨收盤持平，報每盎司 4243.00 美元。

TD Securities 商品策略全球主管梅萊克（Bart Melek）表示：「市場對央行即將降息的信心越來越高，受到此影響，美元略為走弱，而這對金價構成支撐。」

美國最新經濟數據顯示，核心個人消費支出（PCE）物價指數在 9 月上升 0.3%，年增率則由 8 月的 2.9% 放緩至 2.8%。

此前公布的民間就業數據則顯示，上月就業人數出現2年半以來最大幅度的下滑。

多位聯準會官員近期釋出偏鴿派談話，進一步推升市場對寬鬆政策的預期。

CME FedWatch 工具顯示，市場押注聯準會在 12 月 9 日至 10 日會議降息 25 個基點的機率高達 87.2%。

Allegiance Gold 營運長埃布卡里安（Alex Ebkarian）表示，今年金價預計將在每盎司 4,200 至 4,500 美元區間波動，而明年可能落在 4,500 至 5,000 美元之間，視 Fed 的政策而定。

白銀上漲 2.6%，報每盎司 58.59 美元，週線上漲 4%，盤中一度觸及歷史新高的 59.32 美元。

梅萊克指出：「白銀正沿著黃金的走勢前進，許多投資人仍認為白銀在相對定價上非常便宜。」他並提到結構性供應短缺與電氣化需求升高是推動因素。

