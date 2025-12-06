輝達陷入大瓶頸？ 謝金河：黃仁勳中國夢每一步都是挑戰

輝達執行長黃仁勳。（資料照）

〔即時新聞／綜合報導〕輝達GPU市占率92％居龍頭，執行長黃仁勳的一舉一動引發各界關注。對此，財信傳媒集團擔任董事長謝金河表示，Ai的超級巨星輝達到5兆美元後，似乎碰到大瓶頸，當中國國家隊全力使力，很多原來很珍貴的產品很快會從鑽石價格變成白菜價錢，黃仁勳如果沒有修好中國夢的習題，接下來每一步都是挑戰！

謝金河在臉書PO文表示，Ai的超級巨星輝達到5兆美元後，似乎碰到大瓶頸，一是他投資1000億美元的Open Ai遇到Google gemini3的強力挑戰，Sam Altman坦承面臨極大壓力！先前重押Open Ai的陣營，從甲骨文，AMD到輝達股價都下挫，二是黃仁勳大作中國夢，他認為中國是不可或缺的市場，並且力勸川普總統要把先前的晶片管制措施取消，甚至他說出中國在Ai賽道上已經超越美國，後來他改口說美國仍領先。最近他又示警中國在推動Ai版一帶一路的決定。

謝金河指出，這些發言都可以看出黃仁勳面對中國傾國家之力發展Ai的不安！我們先來推論，假如黃仁勳的中國Ai超過美國的命題為真，那麼會登上5兆美元的可能是阿里巴巴或騰訊，失敗的輝達可能不是5兆，或可能和阿里巴巴角色互換！中國很擅長彎道超車，一個大趨勢的產業形成，中國政府會不顧一切全力砸錢，然後整個國家的企業都投入這個賽道。中國不會的，會施出重金補貼，像2017年李強爭取Tesla，他給馬斯克200億美元的幾乎零息貸款，又無償給了大片土地，條件是技術移轉和供應鏈100%在中國，到今天回頭看，中國新能源車企數百家，產能逾2000萬輛，特斯拉在中國全面敗退。

謝金河續指，這次中國全力發展國產晶片，從華為，寒武紀，這兩天摩爾線程登上新創版，百度的百度崑崙芯也將上市，加上先前上市的沐㬢股份，中國GPU四大天王國家隊已經在國家支持下全力對輝達宣戰。而黃仁勳仍然努力培訓中國國家隊！最近五角大廈把光纖的中際旭創，新易盛列入實體清單，其實這兩家都是輝達培飬的，中際旭創從25.36漲到558元人民幣，新易盛從20漲到433元人民幣，先前的勝宏科技從12.44漲到355元人民幣，背後都有輝達！

謝金河直言，當中國國家隊全力使力，很多原來很珍貴的產品很快會從鑽石價格變成白菜價錢，黃仁勳如果沒有修好中國夢的習題，接下來每一步都是挑戰！

