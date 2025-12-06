聯準會降息訊號浮現！國際油價狂飆至2週新高

國際油價週五（5日）小幅走高。（路透）

〔財經頻道／綜合報導〕受市場愈來愈預期美國聯準會（Fed）將於下週降息、可能提振經濟成長與能源需求的帶動，加上地緣政治不確定性恐限制俄羅斯與委內瑞拉的供油，國際油價週五（5日）小幅走高，並逼近2週高點。

美國紐約西德州中級原油期貨上漲 41 美分，或 0.7%，收在每桶 60.08 美元。

請繼續往下閱讀...

布蘭特原油期貨上漲 49 美分，或 0.8%，收在每桶 63.75 美元。

這是2大指標油價自 11 月 18 日以來的最高收盤價。以週計算，布蘭特原油上漲約 1%，紐約期油則上漲約 3%，兩者均連續第2週走揚。

投資人消化了最新的美國通膨數據，並重新調整對 Fed 將於 12 月 9日至 10 日會議降息的預期。

在連續3個月強勁成長後，美國 9 月消費者支出僅溫和增加，顯示第3季末經濟動能減弱，而疲軟的勞動市場與生活成本上升正在壓抑需求。

CME FedWatch 工具顯示，交易員目前押注 Fed 下週降息 25 個基點的機率高達 87%。

美國在莫斯科舉行的烏克蘭戰爭和談未能取得任何重大突破，在一定程度上，使本週油價獲得支撐。

PVM 石油分析師瓦爾加（ Tamas Vargas）表示:「烏克蘭和平談判缺乏進展提供了偏多背景，但另一方面，OPEC 產量的韌性又構成偏空因素。這兩股力量相互抵銷，使市場看起來相對平靜。」

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法