乘風破浪！嬌小女船長林嘉玲掌中油巨輪 結婚生子比跑船更難?

〔記者林菁樺／台北報導〕中油安運輪負責載運4萬多噸油品南來北往，而船上的TOP4當中船長、大副、二副等都有女性擔任，船長林嘉玲更是在30多歲就升任船長，她整個船員生涯都是在中油船隊服務，更是中油船隊第一位女性船長。

身材嬌小是外界對林嘉玲的初印象，但她卻是安運輪最核心的TOP4，在台灣是相當少見的女船長，年僅38歲卻已升任船長四年。其實林嘉玲就是本科系畢業，來自基隆海洋大學的商船系，不過，剛畢業時她可沒想踏入船隊跑船，在陸地上擔任名醫的私人助理一年多後，被自己的父親點醒，要她思索未來十年、二十年後的工作，難道就是要這樣嗎?她決定轉職，回到海洋的懷抱。

林嘉玲入行後就到中油船隊服務，也算是半個中油人，雖環島油輪不像遠洋跑船會遠離台灣，但其實登船合約也是三個月到半年，同樣不容易見到家人、朋友，只要有預約的活動都很難喬，連看個牙醫也很麻煩，不過也因為工作時長較長，休假也是一、兩個月起跳，她笑說，我出國都是玩一個月。

林嘉玲說自己已是動口不動手，因為船長已是管理職，鮮少到甲板上執勤，而她回顧起自己的十幾年的職涯，可說是相對順遂，因為在台灣，女性能夠升到船長是少之又少，她坦言，即使船隊文化已經改善不少，但女性幾乎多是停留在大副，在那個年紀就會遭遇最現實的難題「結婚生子」。

林嘉玲獲得公司賞識、挺過大副職位的五年，被提拔成為船長，林嘉玲說，有些前輩真的不見得這麼幸運。採訪這天她也透露，明年將迎接自己的人生大事，更擘劃好未來要考全台稀缺的「引水人」，目前全台灣只有台北港有一位女性引水人，但她認為這相對能兼顧家庭與職場生活。

安運輪是新船，整體環境已經相對舒適，但在管理22人的時候，還是會遇到棘手時刻，如船員出現衝突等狀況，而船長最重要就是動腦，時刻下達精準指令。

至於船長好幫手、安運輪的大副蘇秀惠也分享工作甘苦談，其實自己會暈船，因船上人力有限，很多人都是拿著塑膠袋邊吐邊工作，因為沒有人可以接替你完成工作。

林嘉玲與蘇秀惠都對安運輪工作環境讚賞，至少都有獨立衛浴，對女性工作方便許多，而談到環島油輪路徑，兩人一致指出，最喜歡東台灣海域，林嘉玲說，行經花蓮外海時，在船上遠眺台灣本島，真的可以理解為何台灣有「福爾摩沙」美譽。

而一般民眾要搭賞鯨船碰運氣才能看到的海豚、鯨魚，對她們而言已習以為常，本島外海環境仍具有挑戰，每到颱風季節，環島油輪要趕快跑，離本島越遠越好，船上娛樂隨網路時代到來大有改善，蘇秀惠還透露，船上無線電調到與中國船籍同頻率時，對方會關切薪水，甚至唱歌來娛樂彼此，形成另類的兩岸交流。

安運輪船長林嘉玲已想好職涯新規劃，下一步挑戰引水人。（記者林菁樺攝）

