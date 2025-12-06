加油站的油哪裡來？直擊中油最新安運輪 扛「南油北送」重任

安運輪是中油自有船隊中最新、最大一艘。（記者林菁樺攝）

安運輪上也有綠乖乖保平安。（記者林菁樺攝）

〔記者林菁樺／台北報導〕要加油就想到中油，但全台灣加油站的油品不只從陸上管線或油罐車輸送，還有一大部分是透過環島「油輪」輸送與調度，讓民眾可以安心用油。中油去年11月加入一艘載重達5萬噸級的「安運輪」，是中油現有8艘自有油輪中最大、最新。

台灣不產原油，中油需要從中東、美國等地進口原油，再送往桃園、高雄煉油廠、大林煉油廠進行煉製，產油重鎮在南部，但消費人口集中在北部，中油必須「南油北送」。

一般民眾知道陸上管線、油罐車輸送油品，但因管線輸送有限，環島油輪扛起南油北送任務，且也鮮少有機會曝光。記者直擊12月初正在台北港執行卸油任務的安運輪，這艘長達176公尺，寬32公尺、型深19.1公尺，可裝載燃油貨艙容量達5萬3000立方公尺的油輪，由台船公司製造，並於去年底交船給中油，主要載運成品油及化學品等。

中油以這次安運輪運輸油料說明，桃園煉油廠重油轉化工場所生產的LCO（輕循環油）經管線輸送至台北港港區儲槽，再透過安運輪南運至大林煉油廠，作為柴油加氫脫硫工場的進料，生產高級柴油以管線輸送至油庫，再透過油罐車運送到各地加油站銷售。

中油發言人林珂如解釋，中油身為煉製銷售業者，雖自有8艘油輪，但在船隊操作營運上委託能源航運公司、台灣航業公司代營運，中油的角色是船東。

中油現有的8艘自有油輪船隊，航行線路基本圍繞在台灣與外島，台北港、深澳港、蘇澳、花蓮、澎湖、金馬、台中港等，輸送最遠的距離是大林煉油廠到台北港，約需要20小時。而與本島多是透過四萬等級以上大船輸送，離島地區也多由千噸級的油輪輸送，否則無法靠港卸收。

而安運輪的擲瓶正是林珂如，遵循由女性擔任的傳統，主要是希望有母親的角色保佑船隻在大海中航行。

取名部分，中油過去其實就有一艘安運輪，但中油前任董事長李順欽希望船隊「平安」，因此將最近的兩艘新船命名平運輪、安運輪，背後有這個意涵，這也是安運輪再次出現在中油船隊當中的原因。

安運輪油品卸收過程。（記者林菁樺攝）

中油環島油輪路線。（中油提供）

