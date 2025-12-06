台北贏過京都！入榜全球最強旅遊城市 詳細名次曝光了

歐睿國際日前公布《2025年全球百大旅遊城市指數》，台北名列全球第15名。（法新社）

〔財經頻道／綜合報導〕資料分析機構歐睿國際（Euromonitor International）日前公布《2025年全球百大旅遊城市指數》，巴黎再度蟬聯全球最具旅遊吸引力城市，達成連5年稱霸的紀錄。台北表現亮眼，不僅拿下全球第15名，更在「經濟與商業表現」項目中躍升至全球第2，僅次於新加坡。

歐睿國際在新聞稿中指出，該指數考察了世界各地的領先城市，並根據旅遊業、永續性、經濟表現以及健康和安全等標準進行排名。報告指出，全球前5大旅遊城市排名連續2年未變，依序為巴黎、馬德里、東京、羅馬與米蘭。

請繼續往下閱讀...

第6名至第10名依序為紐約、阿姆斯特丹、巴塞隆納、新加坡和首爾。

由於巴黎聖母院重新開放，以及巴黎聖日耳曼足球俱樂部 （PSG）首次贏得歐冠冠軍後，大量足球迷湧入巴黎，一睹獎杯風采，今年對於「光之城」（La Ville-Lumière）巴黎來說又是個旅遊旺季。

而亞太區域的旅遊熱度則因簽證鬆綁、基礎建設升級與大型文化體育盛事推動而加速升溫，旅客體驗與區域連結度明顯提升。包含大阪（第11）、台北（第15）、香港（第17）、京都（第19）與曼谷（第20）等亞太城市都入榜前20名，凸顯亞太市場的強勁復甦動能與日益增強的旅遊競爭力。

面對複雜的外部環境，台北在經濟與商業維度的整體競爭力快速提升，排名超越洛杉磯，攀升至全球第2。

報告預估，台北 2025 年實質 GDP 成長率將達 4.6%，通膨率降至 2% 以下。受惠於人工智慧快速成長與全球高科技電子及半導體需求暢旺，加上美國關稅影響有限，台北經濟前景保持穩健。此外，台灣央行在 2024、2025 年維持基準利率於 2%，為亞太區最低利率之一，也有助於支撐投資與消費活力。

歐睿國際客戶忠誠度業務全球主管波波瓦（Nadejda Popova）指出，儘管全球仍受經濟逆風與地緣政治不確定性牽動，2025年全球旅遊業仍展現出非凡韌性，全球前100大旅遊城市的國際旅客到訪量成長 8%，達 7.02 億人次，顯示主要旅遊城市具備高度適應力。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法