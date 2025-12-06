倫飛新添英國通路夥伴 強化擴展軍工與公共市場

倫飛強調，強固型行動裝置市場的採購流程多涉及政府框架合約與大型標案，因此與成熟代理商合作，會是品牌拓展市場版圖的關鍵。（倫飛提供）

〔記者方韋傑／台北報導〕工業電腦廠倫飛（2364）旗下強固型行動運算品牌Durabook持續深化全球市場佈局，正式與國際大型代理商IngramMicro合作，藉由其在英國遍布企業端、政府端與解決方案供應商的通路網路，加速品牌在當地市場的滲透。管理層看好此舉有助提升大型標案參與度，是公司品牌國際化策略中的重要里程碑。

倫飛指出，IngramMicro長期深耕英國資訊通路，具備完整的產品分銷、技術支援與供應鏈能力，能協助Durabook更快速觸及軍方、公共安全、能源、交通等可靠度要求高的應用領域。透過既有管道導入，Durabook的強固型筆電、平板與行動工作站將能更有效接觸在地系統整合商與垂直應用客群，提升品牌在英國市場的辨識度與競爭力。

倫飛強調，強固型行動裝置市場的採購流程多涉及政府框架合約與大型標案，因此與成熟代理商合作，會是品牌拓展市場版圖的關鍵。Durabook過去在歐洲軍工市場累積穩定基礎，此次與IngramMicro的合作，可望進一步擴大在英國的市佔並加速切入更多高需求場景。

倫飛補充，集團的品牌推進策略將持續聚焦歐洲與亞太市場，並透過與各地區主要代理商建立深度夥伴關係，形成多層次的通路覆蓋，讓品牌在軍工、公共事業與工控場景取得更高能見度，未來將同步擴大量產品認證與在地化支援，以提升大型專案競標能力。

倫飛在11月法說會當中，提到第三季自有品牌Durabook出貨比重已逾八成、整體自有品牌營收比重達92%，並受惠於歐洲軍工需求與東南亞市場放量，2025年成長動能仍然明確；但記憶體SSD、DRAM報價上漲及美國政府短暫關門造成的標案遞延，為短期需留意的變數。

