中國影子銀行捲土重來 借貸成本逾3倍金融系統恐爆雷

中國影子銀行再度成為關注焦點。（法新社）

〔編譯魏國金／台北報導〕彭博5日報導，中國抑制地方政府借貸，迫使一些最富裕省份的國有實體轉向成本高昂的非銀行機構借款，此權宜之計使中國的影子銀行市場捲土重來，醞釀中國金融系統危機。

報導說，影子銀行的規範較傳統貸款機構寬鬆，為了降低風險，過去幾年，中國政府升高相關監管。然而，知情人士透露，自9月以來，山東省等一些省份的地方政府，其旗下融資平台與產業投資機構已向信託公司與租賃企業借款達數十億美元。

請繼續往下閱讀...

消息來源透露，這些機構收取8%以上利息，是債券市場的借貸成本逾3倍。這些構成中國影子銀行系統的金融機構願意提供融資，部份原因是在低利環境下，他們面臨資產短缺狀況。

該需求成長，反映北京打壓各省透過地方政府融資平台（LGFV）累積債務的後果。相關行動阻絕了各省取得廉價融資的管道，比如一般的銀行貸款與發行債券，進而導致中國的投資減少。

法國巴黎銀行首席經濟學家榮靜（Jacqueline Rong）說，「如果財政紀律不那麼嚴格，富裕地區的平台就不必訴諸如此高昂的融資方式，解決隱性債務以及財政紀律行動或許是基礎建設投資大幅下滑的關鍵原因」。

知情人士說，隨著利息支出不斷累積，以及第4季即將到期的專案成本結算費用，這些公司別無選擇，只能以更高利息再融資，以維持業務運作，避免違約。

隨著特殊金融工具的債券發行已降至2020年以來最低水準，弭平資金缺口變得更加緊迫。而自3年前中國的信託協會停止公佈數據以來，準確評估影子銀行的規模變得更加困難。

惠譽評估，LGFV債務總額超過60兆人民幣，其中銀行貸款與債券佔約90%，其他主要由「非標準借貸」累積，這即是影子銀行提供的信貸融資管道。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法