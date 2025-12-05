最慘移工！他打拼存錢請家人幫買地 回家一看慘被坑傻了

一位越南移工在海外辛苦賺錢，匯回家裡請家人幫忙買地，開心返家後，家人竟不認帳，最終落得一無所有。示意圖。（彭博）

〔財經頻道／綜合報導〕許多移工在台灣或日本等國打拼存錢，除了改善家人的生活外，也希望累積財富，期盼自己的日子好過些。但是被家人情勒或錢財被花光光也時有所聞。一位越南移工在日本辛苦賺錢，匯回家裡請家人幫忙買地，他以為看中的土地增值至20億越南盾（約台幣240萬），開心返家後，家人竟不認帳，還將土地買在弟弟名下，他想要回錢也遭拒，最終落到一無所有，悔不當初。

潘東（Phan Dung，音譯）投書《越南快訊》分享一位親友在海外工作，寄錢回家請家人幫忙打理，最終一無所有的慘劇。他說，1位比自己年長的親戚，曾在日本工作，日夜辛勞，盡可能寄錢回家。他告訴家人幫忙買一塊土地，他相信這能讓他回國後有好的開始。他後來聽說這塊土地升值到20億越南盾。

當他因土地增值而開心返家時，家人告訴他：「我們從來沒買過那塊地。」他們解釋，他寄來的錢被存進帳戶。他感到沮喪不知所措，要求退還錢財，但家人拒絕了。

潘東說，其實親友都確定已經買了那塊地，只是他弟弟結婚時，家人把土地給弟弟。

潘東有感而發的說，許多在海外工作的越南人，尤其是在日本、台灣或韓國打工的越南人，會將錢財委託給父母或兄弟姐妹管理、投資、購買房產，或只是請家人幫忙保管。他們認為親情意味著信任和誠實，回國後卻發現並非如此。

他說，有人會責怪這群在海外工作的越南人不善理財，卻很少人了解他們的處境。對許多越南海外勞工來說，寄錢回家是理所當然的，被視為一種自然而然的責任或孝道。在這種情況下，錯不在他們，而在於他們那些不可信賴的親戚。如果這筆錢是贈與的，當然可以隨意支配。但是，如果這筆錢是用於投資，就應該負責任地管理。

潘東提醒，多數人太習慣於父母會保護我們的財產，以至於常常忽略當資產價值飆升而「家裡的兄弟姐妹生活艱難」時，情況會如何變化。

他建議，如果在國外工作，明智的做法是將資產放在自己名下，並將資金存放在自己的銀行帳戶中，無論是國際帳戶還是儲蓄帳戶。這些可能不是最賺錢的選擇，但它們能提供安全保障。他認為，不少人為了更美好的未來犧牲青春，忍受異國的孤獨，所以理當掌控自己的未來，首先要照顧好自己。

