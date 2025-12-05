台新新光金林維俊：台美都面臨「冰火二重天」 所有成長都來自AI

台新新光總經理林維俊表示，台灣與美國都面臨「冰火二重天」，成長都集中在特定產業，其他產業辛苦一點。（記者王孟倫攝）

〔記者王孟倫／台北報導〕台新新光金控今日在總部大樓舉辦聖誕點燈活動。展望2026年台灣經濟，總經理林維俊會後受訪時指出，他仍持樂觀看法，今年全年經濟成長率可以超過7%，讓其它國家稱羨；不過，林維俊也直言，幾乎所有成長都來自AI相關，非AI幾乎是零，這個狀況並非台灣獨有，美國也是類似狀況，台灣與美國都面臨「冰火二重天」，成長都集中在特定產業，其他產業辛苦一點。

新的一年又要到來，林維俊表示，AI 確實非常旺，不是只有台積電晶片本身，其他相關供應鏈包括散熱、晶片製造等次產業，「只要跟 AI 有關都會非常好，至於非 AI 比較平淡。總體來說，今年台灣經濟成長年增7%，表現非常出色， 通膨也控制在2%左右，他直言，雖然持樂觀態度，但也要注意個別產業的狀況。

就明年金融產業表現，林維俊分析，前線的產業狀況會反映到金融業，畢竟，與各行各業都有來往，金融業比較反映台灣總體經濟狀況，預期還不錯，整體來看，明年總體經濟是樂觀的，但還是要觀察個別產業表現。

其中，外界關注台新新光的整併進度，對此，林維俊回應，目前工作重點是在各個子公司的整合作業，他直言，現在正緊鑼密鼓推進，最重要最核心的 IT系統整合，其它還包括組織架構、人員調整、規章辦法等；過去，新光人壽或新光銀行各有管理辦法，後續必須審慎評估，決定是採用哪家較優良的制度，或整合出一套更優化的新制度。

針對海外市場布局，林維俊表示，目前旗下台新銀行在10國有據點，現在主要是積極在研究美國市場，而越南是相對辛苦、可能是越南主管機關認為台資銀行的據點已經足夠，所以，在申設過程中，儘管條件是符合，但遲遲未核發執照下來，換言之，我們明年會把美國市場作為主要目標市場。

林維俊強調，過去，台新把自己定位為「區域金融機構」，不過，隨著今年順利與新光金合併後，規模應該還會重新調整，畢竟，我們以前布局是單純在亞太地區，如今，「隨著規模擴張，台新後續開始會往歐美市場布局。」

