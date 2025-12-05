旅綜險網路投保熱 週三「小週末」最旺、4成出發前1天才保

南山產物分析旅綜險網路投保資料發現，旅客的網路投保習慣與一般認知不同。（南山產物提供）

〔記者李靚慧／台北報導〕國人出國旅遊風氣持續升溫，帶動旅遊平安保險的網路投保量大幅成長。根據南山產物最新統計，今年1至10月國內整體產險網路投保件數達725.7萬件、保費46.68億元，雙創同期新高，其中旅遊相關保單表現最亮眼，保費與件數年增率分別達33.9%與28%。

南山產物分析該公司旅綜險（旅遊綜合保險）的網路投保資料發現，旅客的網路投保習慣與一般認知不同，週三「小週末」竟是全週投保量最高的一天，占比約15.7%，推測與旅客通常會在週中確認週末行程與訂房、交通安排有關。

進一步觀察投保時間點，有高達4成投保發生在出發前24小時內，其中18%甚至於出發當天才完成保險；另有近16%是在出國前一天投保，顯示民眾高度依賴網路投保的即時性。

以一天24小時分析，晚間是最常投保的時段、占比達43%。不少旅客在結束一天行程、睡前安排隔天出國事宜，形成「睡前投保、凌晨飛行」的典型行為，晚間投保、隔日凌晨出發的組合占比達21.7%。

在保障額度方面，中高額保險仍是多數旅客偏好。南山產物統計，選擇1000萬元保障的占比25.4%，500萬元占25%，300萬元占12.7%，反映民眾對海外醫療與突發事件風險的重視。為因應需求，南山產物也推出1200萬元高額度組合供旅客選擇。

南山產物表示，旅客可依需求選擇透過業務員或網路投保。若需要由專人檢視保障內容、整合家庭成員投保建議，面對面服務較為合適；若是臨時起意出國，或行程彈性大且熟悉線上流程，網路投保則具備 24 小時可辦理的便利性，建議旅客在規劃行程時同步評估相關風險，及早安排。

