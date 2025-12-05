兆豐銀啟動不良債權出售，巴黎、阿姆斯特丹分行案件待出清。（業者提供）

〔記者李靚慧／台北報導〕兆豐金（2886）今（5）日公告11月獲利表現，2025年前11月稅後盈餘319.91 億元，與去年同期相當、EPS 2.16元。值得注意的是，子公司兆豐銀行今日同時公告多筆不良債權出售案，分別是已出售參貸金額達2000萬美元（逾新台幣6.2億元）的聯貸不良債權；另將出售巴黎分行及阿姆斯特丹分行的VARTA AG貸款案不良債權。

兆豐銀行５日公告擬出售不良債權，標的是巴黎分行及阿姆斯特丹分行VARTA AG貸款案，經詢問兆豐銀案件細節，僅回覆表示，VARTA AG以生產各式電池為主要業務，因電池產業競爭激烈，且該公司已重整，兆豐銀行為盡早收回債權，降低逾放比，故擬出售不良債權。但不願透露債權金額。

請繼續往下閱讀...

至於已出售的聯貸案不良債權，兆豐銀表示，該案兆豐銀僅有參貸，參貸金額2000萬美元，目前債權餘額為1987萬8045.14美元，期望透過出售不良債權，盡早回收債權、強化資產品質。

兆豐金今年11月單月稅後獲利16.31億元，較去年11月稅後獲利9.49億元，大增71.87%，但較上月的獲利表現仍衰退逾2成，主要在於子公司兆豐銀行的財務操作收益減少，雖然利息淨收益略增、提存也減少4億餘元，但仍無法抵銷財務操作的減少幅度，兆豐銀行11月稅後獲利減少4.83億元，僅13.05 億元。累計兆豐銀前11月稅後獲利264.93億元，較去年同期274.39億元衰退3％。

證券子公司方面，11月自營和承銷業務表現明顯回升，11月稅後淨利1.14億元，是去年同期0.1億元的113倍；累計前11月稅後盈餘20.01億元，年減17.8%。

兆豐票券11月稅後淨利2.02億元、年增26.25%；累計前11月稅後淨利23.13億元、年增13%。兆豐產險前11月稅後淨利7.47億元，年增99.2%。主要因自留滿期保費收入大增逾3億元，加上去年提存花蓮地震賠款，今年已經沒有相關不利因素，雖然營業費用有增加，但整體獲利表現較去年明顯提升。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法