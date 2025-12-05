燁輝斥資25.2億參與燁聯鋼鐵私募 持股增至34.05％

燁輝斥資25.2億參與燁聯鋼鐵私募。鋼材示意圖。（資料照）

〔記者林菁樺／台北報導〕鍍面大廠燁輝（2023）今（5）日宣布重大投資決策，將以每股私募價格為新台幣 6 元、斥資新台幣 25.2 億元，參與認購轉投資公司燁聯的私募普通股，燁輝對燁聯（9957）的持股比例提升至34.05%。

燁輝說明，此次認購的私募普通股總計4.2億股（42萬張），每股私募價格為新台幣6元。此價格經過國富浩華聯合會計師事務所評估，其合理價格區間在5.6元到6.21元，尚在合理範圍內 。

燁聯本次私募所得資金將用於財務結構與效能改善、產能擴大與高值化與淨零碳排與永續發展等關鍵改造計畫，包括：推動高效節能環保電爐、熱軋產線現代化及智能建置、擴大碳鋼產能計畫、提升煉鋼產品組合及高值化計畫、熱軋產能擴建品質提升及自動化計畫，以及冷軋產能提升計畫 。

燁輝表示，透過此次認購，除能提升燁聯鋼鐵的獲利能力，進而挹注燁輝的轉投資利益外，更能提升燁輝的低碳原料品質，增強市場競爭力。

燁輝強調，配合2050年淨零碳排的目標 ，除規劃設備改造更新以提升能源使用效率外，透過與燁聯的深度合作，取得長期穩定的低碳料源，進一步達成減碳目標。此次投資是對燁聯未來營運規劃的肯定，也是燁輝實踐綠色供應鏈、邁向永續發展的重要戰略佈局 。

