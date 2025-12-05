獨家》台積電美國廠派大批工程師來台 培訓2奈米技術

台積電美國廠派大批工程師來台，培訓2奈米技術。（資料照）

〔記者洪友芳／新竹報導〕晶圓代工龍頭台積電美國廠在美國投資設廠，持續訓練需求的人力，暌違多年，為了預備第2座廠的量產時程，近期再度派數百名工程師來台，分批赴台南、高雄廠受訓3奈米及2奈米製程技術，顯示因應地緣政治，美國積極建立半導體在地製造，台積電美國廠將加速推進先進製程。

受到疫情、建廠時程延遲等因素影響，台積電美國廠第1座廠延至去年第4季才量產，採5奈米家族製程4奈米切入，美國廠於2021年春天，首度調派近百名工程師生力軍來台受訓達1年半之久，也派遣諸多台籍工程師赴美，成為該廠種子部隊，並透過當地社區學院等多元管道，培訓生產線技術員。第2座廠正在建置廠務設施，預計2027年第3季採3奈米製程量產，第3座廠力拼2028年試產，預計切入2奈米與A16製程。

業界估計AI需求先進製程旺，全球2奈米廠約至少達16座，美國可望會有2座，台灣仍是主要生產基地，將約達10座之多。受到地緣政治與美國重返生產製造的政策導向，台積電第2、第3座廠量產時程是否提早，製程技術是否較預期往前推進，值得關注。

台積電位於台南園區的晶圓18B廠是量產3奈米重要廠區，高雄楠梓的晶圓22廠是2奈米的主要廠區之一。近期台積電美國廠為了預備第2座廠的量產，再度美國工程師來台，人數比4年前更多，分別赴台南、高雄廠受訓3奈米及2奈米製程技術。台積電則對此未有回應。

業界人士認為，熱門「造山者」紀錄片呈現台灣第1批工程師赴美國無線電公司（ＲＣＡ）技術移轉半導體，從無到有的艱辛經歷，相隔近半世紀，台積電美國廠則需派大批美國工程師來台，顯見台灣半導體業已力拼到全球領先的重要地位。

美國商務部長盧特尼克近日受訪指出，台灣會訓練美國勞工，最終目標是將半導體供應鏈轉移到美國；前經濟部部長郭智輝認為，半導體是一門極度複雜的技術，人才像金字塔一樣有不同分層，大家不要嚇到，以為台灣半導體業會被「整碗端走」，其實，「大家要對台灣有信心」。

郭智輝表示，台灣半導體業擁有金字塔頂端最核心先進製程研發、良率優化專業人才，加上幾十年累積的生態系，這些是無法被取代的。美國需要我們協助訓練的主要是生產線運轉工程師，台灣輸出的是「操作標準」，這就像一家米其林三星餐廳在培訓二廚與外場（負責出餐、執行標準SOP），台灣主廚教二廚切菜，主廚研發新菜色與掌握獨家秘方，不會因此失去主廚的地位。

