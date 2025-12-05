自由電子報
新台幣午後絕地大反攻、升破31.3元關卡 本週勁揚1.5角

2025/12/05 19:21

新台幣午後絕地大反攻，升破31.3元大關。（記者陳梅英攝）新台幣午後絕地大反攻，升破31.3元大關。（記者陳梅英攝）

〔記者陳梅英／台北報導〕台積電拉尾盤，激勵台股大漲近200點作收，新台幣兌美元匯率也在外資熱錢回流下，午後出現絕地大反攻，一舉升破31.3元關卡，最後收在31.258元、升值8分，連3日收紅，惟成交量略降至14.025億美元。本週新台幣匯價升值1.5角或0.48%，週線連2紅。

台股今日大漲185.18點，收在27980.89點，三大法人合計買超420.33億元，其中，外資連續第4日買超，今日再加碼368.78億元。

匯銀人士指出，台幣雖連續3日收紅，但仍在31.2元至31.5元區間內，後續除觀察台美關稅談判進展，今晚美國將公布個人消費支出指數（PCE）也備受關注，儘管此為延遲的數據，若大幅走高，還是會影響市場對於Fed降息決策。

根據央行統計，截至下午4點，美元指數小跌0.01％，日圓升值0.4%、台幣升0.26%、新幣升0.07%、韓元升0.01%、人民幣持平。

