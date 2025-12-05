哈塞特若掌Fed台幣會升至「2字頭」？央行：市場解讀過度

哈塞特若掌Fed台幣會升至「2字頭」？央行外匯局局長蔡烱民認為市場解讀過度。（央行提供）

〔記者陳梅英／台北報導〕針對外界關注前白宮經濟顧問哈塞特（Kevin Hassett）若出任聯準會（Fed）主席將啟動鷹式降息，不利美元走勢，有研究機構預測台幣明年可能重回「2字頭」，中央銀行外匯局局長蔡烱民指出，儘管市場認為市場對Fed獨立性的疑慮屬「過度解讀」。他強調，美元僅是牽動台幣的因素之一，真正左右匯率的仍是資金流向。

蔡烱民表示，雖然市場認為哈塞特是目前幾個候選人中立場偏鴿者、與美國總統川普關係密切，但Fed相關人事明年可能才會明朗，最終結果仍待觀察。即便哈塞特接任，進入聯準會體系後還是要依據通膨與就業等經濟數據做決策，並在聯邦公開市場委員會（FOMC）內取得多數共識。外界對 Fed 可能喪失獨立性的擔憂應該是市場「過度解讀」。

對於降息路徑，蔡烱民說，從Fed先前公布的路徑圖，明年仍可能持續降息，市場近期也關注12月降息幅度是否改變，這確實會牽動市場情緒與美元走勢。

不過，他也強調，美元雖是影響台幣的重要因素，更關鍵的仍是資金流向，包括國人對外投資布局以及外資是否續增持台股。且台幣與部分亞洲貨幣相比，受到外資進出影響尤為明顯，很難僅透過利差或美國貨幣政策預測台幣。

另外，台美在11月14日發布聯合匯率聲明後，央行承諾將每半年公布一次的外匯干預操作資料改為每季發布。蔡烱民表示，目前預計在明年1月公布今年第三季資料，但以何種模式公布，內部還在討論中。

