台灣50成分股變動出爐！新增4檔刪4檔、高股息成分股3進3出

〔記者陳永吉／台北報導〕牽動台灣ETF規模超過1兆元資金流動的指數成分股變動，證交所今代指數公司公布最新台灣系列指數成分股最新審查結果，其中台灣50指數成分股4進4出，台灣高股息指數成分股則是3進3出。

台灣50指數成分股新增南亞科（2408）、貿聯-KY（3665）、健策（3653）、致茂（2360）；剔除陽明（2609）、和碩（4938）、中租-KY（5871）、上海商銀（5876）。

至於台灣高股息指數成分股則是新增玉山金（2884）、長榮航太（2645）、台灣大（3045）；刪除中租-KY（5871）、東元（1504）、臻鼎-KY（4958）。其中中租-KY同時遭到兩大指數刪除成分股，近期宜留意投信賣壓。

證交所表示，相關指數成分股的納入與刪除，將自12月19日交易結束後生效。其中高股息指數成分股自指數審查生效日起連續5個交易日為審核過渡期，期間每股股票採用過渡期之權重，過渡期間生效日為12月22、23、24、26、29日。

