央行拋匯阻貶！我外匯存底連2個月下滑 失守6000億美元

央行拋匯阻貶！我外匯存底連2個月下滑。

〔記者陳梅英／台北報導〕 中央銀行今日公布，我國11月外匯存底餘額意外較10月減少4.06億美元、降至5997.91億美元，失守6000億美元大關。央行說明，主要是因外資在11月賣超台股逾3500億元，連同股利與盈餘共匯出110億美元，導致新台幣重貶1.98%，央行為了穩定匯市進場拋匯，使外匯存底小幅下滑。

在主要國家中，台灣外匯存底仍穩居全球第四名，前三大依序為中國、日本與瑞士。

央行外匯局局長蔡烱民指出，外匯存底增減主要受三大因素影響，包括匯率走勢、投資運用收益，以及央行是否進行市場調節。11月原本是外匯存底孳息入帳的大月，但因外資匯出金額龐大，部分交易日出現供需失衡，央行進場調節，使得孳息被部分抵銷，最終外匯存底略為減少。

匯率的部分，美元指數11月僅小跌0.35%，央行持有的外幣資產中，有些升值、有些貶值，互相抵銷後影響有限。

近期市場亦關注聯準會主席鮑爾任期將屆，傳出白宮經濟顧問哈塞特（Kevin Hassett）可能出線，由於哈塞特被市場認為相對鴿派，加上與美國總統川普關係密切，外界推測明年Fed降息速度可能加快，不利美元，甚至預測新台幣可能重見「2字頭」。

對此，蔡烱民強調，相關人事仍待明年才會明朗，即使哈塞特接任，進入聯準會體系後仍需依據通膨、就業等經濟數據做決策，也必須在聯邦公開市場委員會（FOMC）中取得多數共識，不會因為個人立場就忽視數據，外界對 Fed 可能喪失獨立性的擔憂屬，純屬市場「過度解讀」。

蔡烱民指出，依照Fed此前公布的點陣圖，明年仍可能續降息，市場近期也在關注12月降息幅度是否變化，確實會影響美元表現，但他強調，國際美元走勢只是影響新台幣的因素之一。真正關鍵仍是資金流向，尤其是國內對外投資佈局以及外資是否持續增持台股。

蔡烱民表示，與部分亞洲貨幣相比，新台幣對外資進出更為敏感，難僅以利差或美國貨幣政策推算匯率。他提醒，台幣走勢未來仍將主要取決於資金移動，而非僅看Fed政策。

