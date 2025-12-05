蘋果高管狂落跑？4重要主管72小時內相繼離職

蘋果公司爆出高管出走潮。（路透）

〔財經頻道／綜合報導〕科技媒體《Wccftech》報導，蘋果目前似乎正陷入高階主管出走潮，過去72小時左右，已有4位關鍵高階主管宣布離職。從AI負責人、設計總監到法務與永續政策高層，外界狂猜「下一個是誰？」

報導說，這波高管離職潮的引爆點始於週一，蘋果AI事業的核心人物John Giannandrea，辭去機器學習與 AI 策略資深副總裁的職務，由微軟前高層 Amar Subramanya 接棒。

接下來輪到蘋果介面設計負責人 Alan Dye ，他於週三被 Meta 正式挖角。Dye自2015年起便是蘋果設計團隊要角，主導包括iPhone X全面螢幕設計、Apple Watch的watchOS系統，以及近期的「動態島」功能與Vision Pro空間介面設計，也是iOS 26中「液態玻璃」視覺特效的領銜人物。

如今，蘋果法務長Kat Adams與永續發展副總裁Lisa Jackson，也即將卸任。

更慘的是，蘋果設計與工程人才也外流到前蘋果設計總監Jony Ive與OpenAI合作的新創公司「io」，這家公司正打造一款「iPhone殺手」的設備。

《彭博》科技記者Mark Gurman指出，近一個月，OpenAI就從蘋果挖走約40位工程與設計專才，包括前製造設計專家Matt Theobald、人機介面設計領袖Cyrus Daniel Irani等。

另外，曾設計iPhone Air並被譽為蘋果新一代設計明星Abidur Chowdhury也辭職，轉投身一家AI新創。

